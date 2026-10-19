Evento gratuito abordará imóveis residenciais e comerciais, além das transformações no setor de aluguel em NiteróiMagnific
Mercado imobiliário de Niterói é tema de evento gratuito
Encontro do Secovi Rio no dia 27 de outubro terá análises e perspectivas do setor para a cidade
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Mendoza, na Argentina, e samba carioca inspiram projetos imobiliários
Empreendimentos serão construídos em Areal, na Região Serrana do Rio, e no Porto Maravilha, na capital
Aluguel residencial desacelera no país
Ciclo de queda vem sendo registrado desde abril, afirma Índice FipeZAP
Com consórcio imobiliário em alta, saiba como se proteger de golpes
Entre os principais cuidados estão confirmar se o vendedor é autorizado e validar o contrato com a administradora
Primeiro residencial da Avenida Rio Branco vende 85% das unidades
Além de investidores, houve alta demanda para moradia
Mês das Crianças inspira iniciativas do mercado imobiliário
Ações acontecerão em Duque de Caxias e em Cachoeiras de Macacu
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