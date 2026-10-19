Evento gratuito abordará imóveis residenciais e comerciais, além das transformações no setor de aluguel em Niterói - Magnific

Evento gratuito abordará imóveis residenciais e comerciais, além das transformações no setor de aluguel em NiteróiMagnific

Publicado 19/10/2026 15:34 | Atualizado 19/10/2026 15:39

Indicadores, tendências da locação, lançamentos e programas de revitalização urbana estarão na programação do Cenário Imobiliário de Niterói. A iniciativa gratuita do Secovi Rio (Sindicato da Habitação) será no dia 27 de outubro, terça-feira, a partir das 9h, na Ademi Niterói (Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário), na Rua Vinte e Oito de Março, 12, Centro. O objetivo é ampliar o acesso a informações que contribuam para o planejamento e a tomada de decisões dos profissionais do setor. Inscrições em https://encurtador.com.br/wzZM

Zona Norte mais valorizada

A Zona Norte do Rio concentra algumas das maiores altas nos preços médios dos imóveis residenciais. Para se ter ideia, na Portuguesa (Ilha do Governador), o valor chegou a R$ 558.677 no terceiro trimestre, alta de 38% na comparação com o mesmo período do ano passado. Em Moneró, também Ilha do Governador, o preço foi de R$ 661.541, avanço de 23,9%. E em Inhaúma, atingiu R$ 226.763, crescimento de 20%. Já na Zona Sul, três bairros se destacaram na pesquisa da plataforma Loft: Flamengo (R$ 1.375.950/15,3%), Catete (R$ 673.251/15%) e Laranjeiras (R$ 1.126.318/12,3%).

