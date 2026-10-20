Atriz, escritora e apresentadora Bruna Lombardi empresta a sua imagem a um projeto imobiliário voltado ao público 55+ - Divulgação

Atriz, escritora e apresentadora Bruna Lombardi empresta a sua imagem a um projeto imobiliário voltado ao público 55+Divulgação

Publicado 20/10/2026 18:19 | Atualizado 20/10/2026 18:19

A mudança demográfica brasileira indica que Brasil deverá se tornar o sexto país mais velho do mundo em cerca de três décadas, segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A tendência incentiva o mercado imobiliário a desenvolver projetos voltados à longevidade. A iniciativa mais recente é o Convivy Master Village, condomínio em Indaiatuba, interior de São Paulo, que terá o protagonismo de Bruna Lombardi, atriz, escritora e apresentadora.



A artista empresta a sua imagem ao projeto, que propõe uma experiência de vida ativa, com autonomia, convivência e acesso a serviços dentro do próprio condomínio. A infraestrutura terá vilas de 99 a 283 metros quadrados (m²) e flats a partir de 60 m², além de espaços como Convivy Wellness Club, Wellness SPA, bistrô, centro de fisioterapia e recuperação, coworking, telemedicina, minimarket e Wine Lounge. A estimativa é alcançar R$ 370 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas).

Projeto em Indaiatuba para o mercado de longevidade terá espaços como Wellness SPA, centro de fisioterapia e recuperação, e telemedicina Divulgação



“A escolha da Bruna Lombardi é muito coerente com esse conceito, porque ela representa justamente uma visão contemporânea de longevidade, associada à vitalidade, liberdade e qualidade de vida”, afirma Lelis Caldeira, CEO da Friday Marketing Imobiliário, agência que assina a campanha.



Thiago Louzada Ribeiro Barbosa, CEO da Barbosas Real Estate, lembra que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos, enquanto a quantidade média de filhos caiu de 2,4 em 2000 para 1,7 em 2015, com projeção de 1,6 até 2040. Outro dado destacado por ele é que, por volta de 2030, a população com 60 anos ou mais deverá superar a faixa de 0 a 14 anos. “O cenário, portanto, aponta para uma demanda crescente por serviços relacionados à saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida, enquanto a oferta de produtos imobiliários qualificados para esse público ainda é considerada limitada. É nesse contexto que o Convivy busca se posicionar”, explica Barbosa. “A escolha da Bruna Lombardi é muito coerente com esse conceito, porque ela representa justamente uma visão contemporânea de longevidade, associada à vitalidade, liberdade e qualidade de vida”, afirma Lelis Caldeira, CEO da Friday Marketing Imobiliário, agência que assina a campanha.Thiago Louzada Ribeiro Barbosa, CEO da Barbosas Real Estate, lembra que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos, enquanto a quantidade média de filhos caiu de 2,4 em 2000 para 1,7 em 2015, com projeção de 1,6 até 2040. Outro dado destacado por ele é que, por volta de 2030, a população com 60 anos ou mais deverá superar a faixa de 0 a 14 anos. “O cenário, portanto, aponta para uma demanda crescente por serviços relacionados à saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida, enquanto a oferta de produtos imobiliários qualificados para esse público ainda é considerada limitada. É nesse contexto que o Convivy busca se posicionar”, explica Barbosa.

Valorização no aluguel comercial

Os preços de locação de salas e conjuntos comerciais de até 200 m² aumentaram 0,75% em setembro, uma desaceleração quando comparado com o resultado de agosto: 1,01%. Entre as 10 localidades onde o segmento é monitorado pelo Índice FipeZAP, a alta foi registrada em nove: Niterói, 2,19%; Campinas, 1,84%; Brasília, 0,90%; Belo Horizonte, 0,89%; São Paulo, 0,85%; Florianópolis, 0,79%; Salvador, 0,71%; Curitiba, 0,59%; e Rio de Janeiro, 0,50%. Já em Porto Alegre, houve recuo de 0,31%.

