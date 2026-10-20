Atriz, escritora e apresentadora Bruna Lombardi empresta a sua imagem a um projeto imobiliário voltado ao público 55+Divulgação
A artista empresta a sua imagem ao projeto, que propõe uma experiência de vida ativa, com autonomia, convivência e acesso a serviços dentro do próprio condomínio. A infraestrutura terá vilas de 99 a 283 metros quadrados (m²) e flats a partir de 60 m², além de espaços como Convivy Wellness Club, Wellness SPA, bistrô, centro de fisioterapia e recuperação, coworking, telemedicina, minimarket e Wine Lounge. A estimativa é alcançar R$ 370 milhões de VGV (Valor Geral de Vendas).
“A escolha da Bruna Lombardi é muito coerente com esse conceito, porque ela representa justamente uma visão contemporânea de longevidade, associada à vitalidade, liberdade e qualidade de vida”, afirma Lelis Caldeira, CEO da Friday Marketing Imobiliário, agência que assina a campanha.
Thiago Louzada Ribeiro Barbosa, CEO da Barbosas Real Estate, lembra que a expectativa de vida do brasileiro cresceu 40% nos últimos 60 anos, enquanto a quantidade média de filhos caiu de 2,4 em 2000 para 1,7 em 2015, com projeção de 1,6 até 2040. Outro dado destacado por ele é que, por volta de 2030, a população com 60 anos ou mais deverá superar a faixa de 0 a 14 anos. “O cenário, portanto, aponta para uma demanda crescente por serviços relacionados à saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida, enquanto a oferta de produtos imobiliários qualificados para esse público ainda é considerada limitada. É nesse contexto que o Convivy busca se posicionar”, explica Barbosa.
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