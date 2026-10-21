Automação e edifícios cada vez mais inteligentes fazem parte de evento para os setores de Engenharia, Infraestrutura, Energia e Tecnologia - AI

Automação e edifícios cada vez mais inteligentes fazem parte de evento para os setores de Engenharia, Infraestrutura, Energia e TecnologiaAI

Publicado 21/10/2026 14:11 | Atualizado 21/10/2026 14:12

Lideranças dos setores de Engenharia, Infraestrutura, Energia e Tecnologia vão discutir os desafios de transformar inovação em projetos concretos. O tema faz parte do WAP Connect 2026, fórum promovido pela WAP Air, empresa brasileira de engenharia, que acontece nesta quarta-feira, dia 21 de outubro, a partir das 17h, no Copacabana Palace.



Em pauta, inteligência artificial, data centers, transição energética, automação e edifícios cada vez mais inteligentes. De acordo com Paola Miler, CEO da WAP Air, nunca tivemos tanta tecnologia disponível para imaginar e projetar o futuro, mas alguém ainda precisa construí-lo. “A pergunta que queremos colocar na mesa é se nossas pessoas, empresas e modelos de engenharia estão evoluindo na mesma velocidade daquilo que queremos construir”, explica Paola.



Sylvio Pinheiro, fundador e diretor de Operações da G+P Soluções, hub de serviços voltados para a construção civil, será um dos integrantes do talk “Conexões, Inovação e o Futuro da Engenharia”. Ele ressalta que essa discussão precisa considerar as condições necessárias para transformar as novas tecnologias em soluções concretas para o setor. “A inovação tecnológica só gera resultados efetivos quando conseguimos incorporá-la à realidade dos projetos, considerando as necessidades de cada empreendimento, a viabilidade técnica e a capacidade de execução. O desafio da construção civil é acompanhar essa transformação sem perder de vista a qualidade, a eficiência e a integração entre as diferentes etapas do processo construtivo”, observa Pinheiro.

E-book gratuito com práticas sustentáveis

A Abrainc (Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias) lança a quinta edição do e-book ESG, publicação gratuita que reúne iniciativas, práticas e cases de empresas do setor relacionados à sustentabilidade, responsabilidade social e governança (ESG). Entre os assuntos estão adaptação climática e desenvolvimento social; inclusão, diversidade e desenvolvimento de pessoas; impactos ambiental e social na prática; e eficiência, inovação e tecnologia. O material está disponível em https://encurtador.com.br/Wcwf.

