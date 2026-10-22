Evento para síndicos em Copacabana discute os desafios da humanização das relações no mundo condominialMagnific

Mais artigos de Cristiane Campos
Cristiane Campos
A importância do diálogo, da empatia e da escuta na construção de relações mais saudáveis e na gestão de conflitos do universo condominial serão temas do Expo Síndico e Congresso APSA, evento que acontece hoje no Copacabana Palace. Na programação, painéis de discussão com temas como A Mulher na Sindicatura, apresentação de casos e roda literária. Outro destaque é a palestra da atriz Denise Fraga que falará sobre "Convivência e Desafios da Humanização das Relações no Mundo Condominial".

Dil Melo, do Grupo DM, idealizadora e organizadora da iniciativa, afirma que este ano o encontro dobrou de tamanho em relação à estrutura anterior. "É uma conquista muito significativa porque a história da Expo Síndico começou justamente neste hotel, em 2019. Retornar com uma estrutura ainda maior mostra o quanto o evento cresceu e se consolidou no mercado condominial", ressalta Dil.

Nayara Técia, CEO do Grupo ON Brokers e autora do livro Entre Mansões e Milhões, participará da roda literária, trazendo a perspectiva de quem construiu sua trajetória no mercado imobiliário. A empresária abordará o universo das vendas de imóveis, o protagonismo dos corretores, a liderança e os desafios de transformar objetivos em conquistas. "Também destacarei o lado humano das negociações imobiliárias, em que cada imóvel representa histórias, expectativas e sonhos. Levarei ao encontro uma visão sobre empreendedorismo, desenvolvimento profissional e a importância de acreditar no próprio potencial para alcançar resultados extraordinários", explica Nayara.

Parceria com branded residences na Barra

 
Branded residences na Barra terá parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradores - Divulgação
Branded residences na Barra terá parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradoresDivulgação
A Avanço Realizações Imobiliárias firmou uma parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradores do Marino by Breton, lançamento no Posto 6 da Barra da Tijuca que é o primeiro branded residences da Breton no país. O residencial contará com um beach point na praia, onde os condôminos terão acesso a cadeiras, barracas, pranchas e descontos em serviços da Burle Xperience. O espaço foi criado por Carlos Burle, campeão mundial de ondas gigantes.
fotogaleria
Evento para síndicos em Copacabana discute os desafios da humanização das relações no mundo condominial
Branded residences na Barra terá parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradores