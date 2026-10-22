Evento para síndicos em Copacabana discute os desafios da humanização das relações no mundo condominial - Magnific

Evento para síndicos em Copacabana discute os desafios da humanização das relações no mundo condominialMagnific

Publicado 22/10/2026 08:48 | Atualizado 22/10/2026 09:02

A importância do diálogo, da empatia e da escuta na construção de relações mais saudáveis e na gestão de conflitos do universo condominial serão temas do Expo Síndico e Congresso APSA, evento que acontece hoje no Copacabana Palace. Na programação, painéis de discussão com temas como A Mulher na Sindicatura, apresentação de casos e roda literária. Outro destaque é a palestra da atriz Denise Fraga que falará sobre "Convivência e Desafios da Humanização das Relações no Mundo Condominial".



Dil Melo, do Grupo DM, idealizadora e organizadora da iniciativa, afirma que este ano o encontro dobrou de tamanho em relação à estrutura anterior. "É uma conquista muito significativa porque a história da Expo Síndico começou justamente neste hotel, em 2019. Retornar com uma estrutura ainda maior mostra o quanto o evento cresceu e se consolidou no mercado condominial", ressalta Dil.



Nayara Técia, CEO do Grupo ON Brokers e autora do livro Entre Mansões e Milhões, participará da roda literária, trazendo a perspectiva de quem construiu sua trajetória no mercado imobiliário. A empresária abordará o universo das vendas de imóveis, o protagonismo dos corretores, a liderança e os desafios de transformar objetivos em conquistas. "Também destacarei o lado humano das negociações imobiliárias, em que cada imóvel representa histórias, expectativas e sonhos. Levarei ao encontro uma visão sobre empreendedorismo, desenvolvimento profissional e a importância de acreditar no próprio potencial para alcançar resultados extraordinários", explica Nayara.

Parceria com branded residences na Barra

Branded residences na Barra terá parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradores Divulgação

A Avanço Realizações Imobiliárias firmou uma parceria com a Burle Xperience para oferecer benefícios exclusivos aos moradores do Marino by Breton, lançamento no Posto 6 da Barra da Tijuca que é o primeiro branded residences da Breton no país. O residencial contará com um beach point na praia, onde os condôminos terão acesso a cadeiras, barracas, pranchas e descontos em serviços da Burle Xperience. O espaço foi criado por Carlos Burle, campeão mundial de ondas gigantes.

