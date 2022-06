Mateus Terra é advogado - Divulgação

22/06/2022

Tenho um vazamento na laje do meu banheiro proveniente do andar de cima. Já fiz registro no livro de ocorrências do condomínio. A moradora deu ciente, mas não tomou nenhuma providência. O que posso fazer? Janete Martinho, Tijuca.

O advogado Mateus Terra explica que em caso de vazamento, é importante identificar sua origem e responsabilidade. “Os condôminos são responsáveis pelo encanamento interno de seus imóveis, enquanto o condomínio é responsável pelo encanamento “geral”, ou seja, os acessos de água e esgoto até o imóvel de cada morador”, pontua o advogado.