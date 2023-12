Fernando Zaccaro - Divulgação

Fernando Zaccaro Divulgação

Publicado 22/12/2023 00:00

Tenho 43 anos, sou ambulante e nunca trabalhei de carteira assinada. Estou pensando em me tornar MEI para contribuir para a minha aposentadoria. Ainda é válido pagar o INSS com a idade que tenho? (Angélica Figueiredo, Pilares)



Para o advogado Fernando Zacarro é uma decisão muito acertada se filiar como MEI. “Com uma taxa de apenas 5% do salário-mínimo – aproximadamente R$ 71,00, é o valor de contribuição mais baixo atualmente. Além disso, daqui a dez meses, será possível receber o auxílio-maternidade, se precisar, e em doze meses poderá ter acesso a benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e eventual pensão por morte, protegendo não só a você como a sua família”, enfatiza.



Zacarro destaca que, após 15 anos de contribuição, aos 62 anos, é possível requerer a aposentadoria por idade, tendo investido um montante relativamente baixo. Com uma contribuição mensal de R$ 100,00, por exemplo, ao longo de 15 anos, o investimento totalizaria cerca de R$ 18.000,00.



Ao se aposentar com um salário-mínimo, que hoje corresponde R$ 1.320,00, você recuperaria o investimento em pouco mais de um ano. Ou seja, o investimento que fez em quinze anos será recuperado rapidamente e ainda a protegerá dos riscos sociais.



A adesão ao MEI é uma estratégia inteligente para garantir uma aposentadoria tranquila mesmo sem ter tido um histórico de trabalho formal, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp:21 -99328-9328 - somente para mensagens: Cynthia Freire (Light), Ivone Costa (Casas Bahia), Eliege Oliveira ( Casas Bahia)