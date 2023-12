Fernanda explica tudo - Divulgação

Publicado 28/12/2023 00:00

Tive minha conta do WhatsApp invadida e os invasores pediram dinheiro em meu nome. Ao procurar a delegacia para registrar a ocorrência, fui surpreendida com a informação de que esse tipo de crime é comum e que não havia necessidade de registro. Fiquei indignada. Quais são os meus direitos nesse caso?

Ana Clara Veiga, Recreio.





A advogada criminalista Fernanda Pereira Machado lembra que as capitais e grandes cidades geralmente têm delegacias especializadas em crimes digitais, que possuem mais ferramentas e expertise para lidar com esse tipo de golpe.



Além do registro do boletim de ocorrência, é possível realizar a denúncia diretamente para o e-mail support@whatsapp.com. "É fundamental coletar o máximo de informações possível, destacando a estratégia utilizada pelos golpistas e, se possível, fornecer detalhes para identificar os responsáveis", pontua.



A advogada ainda destaca a importância da verificação em duas etapas como uma medida adicional de segurança. "Embora essa proteção não estivesse ativada durante a invasão, ela é fundamental para evitar futuras ocorrências desse tipo", finaliza.



Essas precauções são essenciais para proteger sua privacidade digital e evitar situações similares no futuro, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Bárbara Veiga (SMS), Thadeu Villa (Águas do Rio), Irene Dantas (Rioáguas).