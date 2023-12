Renata esclarece dúvidas - Divulgação

Como lidar com o vício em dispositivos eletrônicos da minha filha, de 15 anos, que passa o tempo todo nas telas e reluta em interagir ou sair de casa nos fins de semana, apesar das minhas tentativas de diálogo?

A psicanalista e perita em Vara de Família Renata Bento destaca que o uso descontrolado do celular por jovens pode indicar questões como ansiedade e problemas interpessoais. "É fundamental uma escuta atenta à sua filha para compreender os caminhos possíveis neste momento desafiador e oferecer a ajuda necessária", enfatiza.



Entender como esses comportamentos se desenvolveram e qual a sua função é crucial. "Não desista do diálogo, pois escutar e oferecer suporte, seja o seu ou de um profissional, são estratégias eficazes. Escute e ofereça ajuda", pontua a especialista.



Para o adolescente, ficar desconectado significa estar fora do circuito social. Assim, de nada adianta castigar ou retirar o celular de forma brusca e definitiva. A conversa é sempre o melhor caminho.



A abordagem cuidadosa e a busca por soluções, seja através do seu suporte ou de um profissional, podem ajudar a guiar sua filha para um equilíbrio saudável no uso de dispositivos eletrônicos.



