26/12/2023

Fui demitido e, ao analisar minha rescisão contratual, identifiquei possíveis erros nos cálculos dos meus direitos. Trabalhei na mesma empresa por um longo período e gostaria de entender se tenho fundamentos para questionar a rescisão e solicitar uma revisão dos valores. (Alex Santiago, Niterói)

O advogado trabalhista Solon Tepedino destaca que, se um trabalhador perceber possíveis equívocos no cálculo das verbas rescisórias, a primeira etapa é buscar a empresa e solicitar uma revisão minuciosa desses valores. “Caso persistam as divergências após a revisão, recomenda-se buscar auxílio de um advogado especializado”, esclarece.

É este profissional que poderá realizar uma análise minuciosa dos cálculos, identificar possíveis erros e, se confirmados, orientar sobre os próximos passos. Caso haja de fato algum erro, o trabalhador deve ingressar com uma reclamação trabalhista pleiteando as diferenças das verbas rescisórias e outras demandas que a empresa possa ter infringido dentro do contrato de trabalho.

É fundamental que o trabalhador esteja ciente dos seus direitos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.

