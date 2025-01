William Bastos - Divulgação

Publicado 10/01/2025 00:00

Vivi em união estável por 10 anos, mas nunca formalizamos o relacionamento. O apartamento em que morávamos foi comprado no nome dele durante nossa união. Tenho direito a uma parte dele agora que nos separamos?

Juliana Mansur, Rocha Miranda.



De acordo com o art. 1.723 do Código Civil, é reconhecida como entidade familiar a união estável configurada pela convivência pública, contínua e duradoura do casal, com o objetivo de constituir uma família.

Segundo William Bastos, especialista em direito de família, a lei não exige um período específico para configurar essas relações, sendo as provas do caso concreto que determinarão se a união estável está ou não configurada. “Uma vez configurada a união estável, analisamos o regime de bens aplicável. Como não houve escolha do regime, conforme o art. 1.725 do Código Civil, aplica-se o regime padrão, a comunhão parcial de bens, que estabelece que todos os bens adquiridos durante a convivência serão compartilhados igualmente em caso de dissolução do vínculo”, explica o especialista.

Caso a união estável não tenha sido formalizada por escritura pública, o caminho para garantir seus direitos será por meio de uma ação judicial de reconhecimento e dissolução da união estável, com a devida partilha dos bens.

