Meu pai faleceu deixando um imóvel, um carro e dinheiro em aplicações, mas não fez testamento. Tenho outros dois irmãos e um deles está se recusando a colaborar com o processo de inventário, atrasando a divisão dos bens. O que posso fazer para dar continuidade ao inventário e garantir que os bens sejam partilhados de forma justa?

Ramon Fernandes, Macaé.



Segundo o advogado Mateus Terra,, é importante dizer que testamento não é necessário nem essencial para um inventário. “A lei prevê as formas de divisão de bens quando não há testamento, dividindo todo o patrimônio entre os herdeiros. Também não é necessário que todos os herdeiros fiquem de acordo com a divisão dos bens”, explica.

Terra pontua que se houver acordo, o processo é mais rápido. “Neste caso, é possível fazer o inventário no cartório, de forma extrajudicial, ou fazer um acordo na justiça. Contudo, se não houver acordo, é possível prosseguir com o processo na justiça. As diferenças entre os herdeiros vão ser discutidas no processo e o juiz vai decidir a divisão na forma da lei”, orienta.

Para dar continuidade ao processo, é necessário contratar um advogado para entrar com o processo judicial e representar os seus interesses na justiça.

Embora o processo de inventário possa ser desafiador, especialmente em casos de desacordo entre os herdeiros, é importante lembrar que a busca por uma solução justa e legal é o caminho para resolver a situação de forma definitiva, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.