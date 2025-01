Renata Bento - Divulgação

Publicado 17/01/2025 00:00

Acredito que a mãe dos meus filhos está praticando alienação parental, pois eles têm se afastado de mim de forma inexplicável. O que posso fazer para proteger minha relação com eles e evitar que isso piore?

Marcelo Freitas, Nova Iguaçu.



A situação que você descreve é delicada e dolorosa, pois a alienação parental pode prejudicar tanto a relação entre pais e filhos quanto o bem-estar emocional das crianças envolvidas

Segundo Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, é importante manter uma comunicação aberta e amorosa com seus filhos, sem pressioná-los ou criticar o outro responsável. “Mostre que você está presente e disponível, reforçando o vínculo de forma positiva. Evite confrontos diretos com o outro genitor, pois isso pode piorar a situação e causar mais tensão”, orienta.

Também é recomendável buscar ajuda profissional, como um psicanalista ou psicólogo, que pode ajudar a fortalecer a relação com seus filhos e lidar com as emoções envolvidas. Renata ressalta que um advogado especializado em direito de família pode orientar se medidas legais são cabíveis nesse caso, especialmente se você decidir formalizar uma denúncia com base na Lei da Alienação Parental (Lei nº 12.318/2010).

Procure apoio emocional e jurídico para enfrentar essa situação de forma equilibrada e proteger o vínculo com seus filhos. Lembre-se de que o bem-estar deles deve estar sempre em primeiro lugar, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.