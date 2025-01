Solon Tepedino - Divulgação

Solon Tepedino Divulgação

Publicado 24/01/2025 00:00

Fui demitido durante meu período de estabilidade após um acidente de trabalho. Meu empregador alegou justa causa por motivos de desempenho, mas nunca me advertiu oficialmente antes disso. O que posso fazer para garantir meus direitos, considerando que a estabilidade deveria me proteger?

João Pedro, Realengo.

Segundo o advogado trabalhista Solon Tepedino, a estabilidade no emprego pode ser rompida quando o empregado atua com alguma coisa que seja a justa causa, ou seja, a justa causa pode quebrar a estabilidade que o empregado tem em razão do assistente de trabalho.

Solon ressalta que caso o empregado não concorde com a justa causa aplicada a ele, é necessário procurar um advogado trabalhista para pleitear a reversão dessa justa causa e, consequentemente, o retorno às atividades laborais. “Se o empregado não concorda com a aplicação da justa causa, ele deve ingressar pedindo a reversão da justa causa e o retorno às atividades laborais”, finaliza.

Se você se encontra nessa situação, a orientação jurídica é fundamental para garantir que seus direitos sejam respeitados, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.