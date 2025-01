Mariângela Albuquerque - Divulgação

Publicado 31/01/2025

Recebo benefício do INSS, por morte. E gostaria de saber se posso abrir um CNPJ ou um MEI?

Segundo a advogada previdenciária Mariangela Albuquerque, a resposta é sim. O recebimento de pensão por morte não impede que o beneficiário abra um CNPJ ou se torne Microempreendedor Individual (MEI).

Além disso, explica a especialista, as contribuições realizadas como MEI são essenciais para manter a qualidade de segurado, garantindo acesso a benefícios como aposentadoria, salário-maternidade e auxílio por incapacidade. “Essas contribuições também asseguram a concessão de pensão por morte aos dependentes. Não há nenhuma vedação legal para acumular a pensão por morte com outros benefícios previdenciários, finaliza Mariangela.

