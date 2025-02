Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Andreia Calçada DIVULGAÇÃO

Publicado 26/02/2025 00:00

Meu filho de 5 anos, sempre que é contrariado começa a chorar e está muito desobediente. Como devo agir para impor limites e explicar que ele vai receber muitos ‘nãos’ ao longo da vida?

Roberta Pires, Vila da Penha.



De acordo com Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, estabelecer limites desde cedo é essencial para que as crianças compreendam que sua vontade não é a única prioridade. A falta de limites pode cultivar um narcisismo prejudicial, fazendo com que a criança cresça acreditando que o mundo gira ao seu redor, sem considerar as necessidades e perspectivas dos outros.

Muitos pais, atualmente, tentam compensar a falta de tempo com os filhos atendendo a todas as suas vontades. No entanto, é importante lembrar que estabelecer limites na educação infantil não se trata apenas de proibir ou restringir, mas de ensinar os princípios fundamentais para a convivência social. Isso inclui a definição de regras claras, a imposição de rotinas e o estímulo à empatia e solidariedade desde os primeiros anos. Além disso, é crucial modificar as dinâmicas familiares, promovendo um ambiente de respeito mútuo e integridade.

“A falta de limites atinge não apenas a convivência com a família, mas também na sociedade e na escola. Uma criança que cresce sem compreender os limites pode se tornar um adolescente e, posteriormente, um adulto com dificuldades de relacionamento”, finaliza a especialista.

Estabelecer limites de forma equilibrada é fundamental para o desenvolvimento saudável da criança, preparando-a para se tornar um adulto respeitoso e empático, com uma convivência harmoniosa em sociedade,salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.