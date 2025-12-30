Luciana Gouvêa - Divulgação

Publicado 30/12/2025 00:00

Estou planejando transferir um imóvel para meus filhos como forma de proteção patrimonial, mas sem perder o direito de uso. É possível fazer isso legalmente sem correr risco de ser considerado fraude contra credores?

José Alves, Botafogo.



Segundo a advogada Luciana Gouvêa, é possível transferir um imóvel para seus filhos mantendo o direito de uso por meio de usufruto, que é um instituto legal reconhecido. “Nesse caso, você transfere a propriedade do bem para eles, mas retém o direito de usar e usufruir do imóvel enquanto viver, inclusive recebendo rendimentos que ele possa gerar”, explica.

Luciana destaca que a operação é legal e não configura automaticamente fraude contra credores, desde que seja feita de forma transparente, com registro adequado em cartório e sem a intenção de prejudicar credores de maneira deliberada. “É importante destacar que, se houver dívidas já existentes ou em curso, a transferência pode ser questionada judicialmente como fraude, portanto, a avaliação prévia do contexto financeiro e a formalização por escritura pública registrada são essenciais para reduzir riscos", finaliza.

