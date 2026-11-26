Jefferson Lima - Acervo pessoal

Jefferson LimaAcervo pessoal

Publicado 26/11/2026 00:00

Sou casado há 18 anos e minha esposa e eu decidimos nos divorciar de forma amigável. Nossos filhos já são maiores de idade e conseguimos entrar em acordo sobre a divisão dos bens. Gostaria de evitar um processo na Justiça. Nesse caso, podemos fazer o divórcio diretamente em cartório? Quais são os requisitos, quais documentos serão necessários e quais as vantagens desse procedimento?

Marcos Almeida, Vargem Grande.

Segundo o advogado Jefferson Lima, o divórcio pode ser realizado diretamente em cartório, por meio de escritura pública, desde que sejam preenchidos os requisitos legais. “Essa modalidade, conhecida como divórcio extrajudicial, foi criada para simplificar a dissolução do casamento quando não há conflito entre as partes”, explica.

Para que o divórcio seja feito em cartório, é necessário que haja consenso entre os cônjuges quanto ao término do casamento e a todas as suas consequências, como a partilha de bens, eventual pagamento de pensão entre os ex-cônjuges e a retomada do nome de solteiro, se houver interesse. Além disso, não pode haver filhos menores de 18 anos ou incapazes envolvidos.

Embora o procedimento seja realizado em cartório, a participação de um advogado é obrigatória. O casal pode ser assistido por um único advogado, quando houver plena concordância entre ambos, ou cada um pode constituir seu próprio representante legal. Normalmente são exigidos os documentos de identidade e CPF dos cônjuges, certidão de casamento atualizada, pacto antenupcial (se houver), documentos dos bens que serão partilhados, como escrituras de imóveis, documentos de veículos, extratos de aplicações financeiras, entre outros.

Portanto, as principais vantagens do divórcio extrajudicial são a rapidez, a simplicidade e a redução da burocracia. O procedimento costuma ser menos oneroso e proporciona maior comodidade ao casal, que resolve a situação de forma consensual e com segurança jurídica.

Mesmo quando a decisão de se separar é consensual, resolver as questões legais com atenção é fundamental para evitar problemas futuros, destaca Átila Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.