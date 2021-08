Exigência do governo estadual é feita a servidores concursados, comissionados, além de empregados públicos - Agência O Dia

Exigência do governo estadual é feita a servidores concursados, comissionados, além de empregados públicosAgência O Dia

Publicado 30/08/2021 06:00

Acaba hoje o prazo para os servidores ativos do Poder Executivo estadual entregarem a declaração de bens e valores ao governo. A Controladoria Geral do Estado (CGE RJ) registrou, até a última sexta-feira (27), o número de 155.475 profissionais em situação regular. Segundo o órgão, 23.233 pessoas ainda precisam apresentar as informações.

Prevista no Decreto 46.364 de 2018, a medida é obrigatória para todo o pessoal da ativa: servidores estatutários, comissionados, além dos empregados das empresas públicas do Rio de Janeiro. A exigência não alcança aposentados e pensionistas.

Quem não cumpri-la ou fornecer dados falsos poderá responder a processo administrativo disciplinar, gerando diversas consequências, como até demissão do cargo público.

A declaração é feita exclusivamente pelo Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri) no Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br).

Também na sexta-feira, o órgão informou que não adiaria novamente o prazo — que inicialmente foi estipulado até 30 de julho, e depois prorrogado. A Controladoria justificou a mudança da data em decorrência da pandemia e também pela "prorrogação da data-limite para a entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física referente ao exercício de 2021, ano-calendário de 2020, pela Receita Federal".

O QUE DEVE SER DECLARADO

Deverão ser declarados todos os bens e as fontes de renda, como imóveis, dinheiro, títulos de ações, bens móveis, investimentos financeiros e participações societárias.

CGE, SEFAZ E PRODERJ

"O processo conta com a mútua cooperação entre a Controladoria, gestora do Sispatri, a Sefaz e o Proderj, responsáveis técnicos pelo sistema, realizando juntas o funcionamento, intercâmbio de informações e conhecimentos, com a finalidade específica de viabilizar a utilização do sistema", afirmou a CGE.