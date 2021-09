Deputado estadual Luiz Paulo (Cidadania) pediu esclarecimentos ao governo - Divulgação

Publicado 13/09/2021 05:30

O deputado estadual Luiz Paulo (Cidadania) enviou ofício ao governo do Rio de Janeiro pedindo esclarecimentos sobre o cartão de crédito ‘Credcesta’. A solicitação foi motivada após o parlamentar receber reclamações de servidores sobre "falta de transparência neste processo".

"É lamentável que enquanto o governo estabelece uma parceria para oferecer ao servidor empréstimos com juros mais altos, também veta projeto de lei que amplia a margem do empréstimo consignado (uma das modalidades com juros mais baixos do mercado), conforme o determinado por lei federal", afirma Luiz Paulo.