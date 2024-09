Tedi tem Ivaldir como companheiro de chapa e acredita na possibilidade de recomeçar - Foto Divulgação

Tedi tem Ivaldir como companheiro de chapa e acredita na possibilidade de recomeçar Foto Divulgação

Publicado 09/09/2024 22:09 | Atualizado 09/09/2024 22:11

CONCEIÇÃO DE MACABU - A arrancada do desenvolvimento de Conceição de Macabu, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, é um sonho de quem mora no município de 21.769 habitantes, aproximadamente. Quatro candidatos estão na disputa do governo municipal nas eleições de outubro, com propostas de atender aos anseios da população; uma delas, a professora e assistente social Lídia Mercedes (Tedi).



“Por amor a Macabu, é hora de recomeçar” define a coligação, composta pela Federação Brasil da Esperança – PT, PCdoB e PV, Federação PSOL REDE e PMB. O vice é o supervisor de montagens Valdir do Porto (Ivaldir). Tedi resume o que pretende e acredita que ofertando incentivos e buscando parcerias para a instalação de indústrias e empresas terá condições de pavimentar a transformação.



Trata-se de um município com 348.328 quilômetros quadrados de extensão territorial que já foi administrado por Tedi. Ele resume que, visando fortalecer o Estado Democrático de Direito, pensou em um programa de governo baseado nos princípios previstos na Constituição Federal. Com isso, estão entre as prioridades educação, saúde, emprego e habitação.



“Meu maior compromisso é a qualidade de vida e a dignidade humana, sendo a inclusão social e a busca pela autonomia das famílias”, pontua a candidata. O foco é a humanização dos atendimentos sociais. A bandeira de campanha visa garantir direitos e qualidade de vida para todos; “para que a cidade continue sendo motivo de orgulho, amor, acolhimento e simpatia”.