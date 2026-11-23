Shantal passou mal durante competição de Hyrox e foi desclassificadaReprodução / Instagram
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Apesar da frustração, ela destacou a atuação da companheira de prova. “Fiquei feliz, pois claro que fiquei chateada, porém não fiquei triste. Além disso foi lindo demais de ver a potência da minha dupla, @amandagalarda, que força, que garra e que foco!”, completou.
Em outro registro, Shantal agradeceu Amanda por ter participado da disputa ao seu lado. “Obrigada por ter topado ir comigo, com certeza uma das melhores brasileiras no Hyrox. Me desculpe por hoje e te devo uma. Você me carregou que nem mãe".
Entenda
Shantal explicou que havia consumido bicarbonato antes da competição e reconheceu que não seguiu corretamente a quantidade indicada para seu peso nem o intervalo recomendado antes da largada. Segundo ela, a nutricionista alertou que a dose escolhida era alta demais.
A influenciadora tentou reduzir por conta própria a quantidade do produto. “A marca não recomenda que seja feito dessa forma. Você tem que comprar sua dose certa, porque são umas microcápsulas de bicarbonato misturadas num gel. Então, não necessariamente, por exemplo, se eu dividir no meio, está certo dividido no meio”, explicou.
Ela também acabou consumindo o produto muito perto do início da prova. O efeito adverso foi um desconforto gastrointestinal que a levou a vomitar duas vezes durante o percurso.
Shantal disse que inicialmente queria continuar e chegou a assegurar à equipe médica que estava bem. A organização, porém, informou que dois episódios de vômito resultavam em retirada da competição por segurança. “Ela falou: ‘Não, vomitou duas vezes, está fora’. Então eles me retiraram da prova e retiraram o meu chip”, contou.
A frustração voltou no dia seguinte, quando foi acompanhar a competição do marido, Mateus Verdelho, e relembrou a posição que ocupava ao lado de Amanda. “A minha ficha está caindo agora. Cara, a gente estava em primeiro lugar, não era segundo, não era terceiro, era primeiro. Faltando um tiquinho (pouquinho) para terminar a prova”, lamentou.
Amanda Galarda é fisioterapeuta esportiva e atleta de triathlon e HYROX. Natural de Campo Largo, no Paraná, e residente no Rio de Janeiro, ela acumula participações e pódios em competições das duas modalidades.
Em março deste ano, Amanda venceu a categoria de 35 a 39 anos do Ironman 70.3 Curitiba, com o tempo de 4h58min59s. No Ironman Brasil de 2025, em Florianópolis, terminou em segundo lugar na mesma categoria.
O que é HYROX
O HYROX combina oito quilômetros de corrida com oito estações de exercícios funcionais. A cada quilômetro percorrido, os competidores enfrentam uma atividade diferente, como simulador de esqui, empurrar e puxar trenó, burpees, remo, transporte de pesos, afundos com saco de areia e arremessos de bola medicinal na parede.
A modalidade mantém a mesma ordem e as mesmas distâncias em suas etapas e pode ser disputada individualmente ou em dupla, com diferentes categorias e cargas.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa