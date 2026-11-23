Shantal passou mal durante competição de Hyrox e foi desclassificada - Reprodução / Instagram

Shantal passou mal durante competição de Hyrox e foi desclassificadaReprodução / Instagram

Publicado 23/11/2026 11:22 | Atualizado 23/11/2026 11:46



Aos 37 anos, Shantal Verdelho foi desclassificada de uma prova de HYROX depois de passar mal duas vezes durante a competição. A influenciadora disputava a modalidade que combina oito km de corrida intercalados com oito estações de exercícios funcionais em dupla com a atleta Amanda Galarda e estavam na primeira colocação próximo a reta final do percurso.







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“Eu estou muito contente comigo por estar aprendendo a lidar com as adversidades do esporte. Hoje estávamos em primeiro lugar até quase o final da prova, na penúltima estação acabou que eu passei mal pela segunda vez, sendo assim fui desclassificada”, escreveu Shantal em publicação no Instagram.

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Apesar da frustração, ela destacou a atuação da companheira de prova. “Fiquei feliz, pois claro que fiquei chateada, porém não fiquei triste. Além disso foi lindo demais de ver a potência da minha dupla, @amandagalarda, que força, que garra e que foco!”, completou.



Em outro registro, Shantal agradeceu Amanda por ter participado da disputa ao seu lado. “Obrigada por ter topado ir comigo, com certeza uma das melhores brasileiras no Hyrox. Me desculpe por hoje e te devo uma. Você me carregou que nem mãe".



Entenda



Shantal explicou que havia consumido bicarbonato antes da competição e reconheceu que não seguiu corretamente a quantidade indicada para seu peso nem o intervalo recomendado antes da largada. Segundo ela, a nutricionista alertou que a dose escolhida era alta demais.



A influenciadora tentou reduzir por conta própria a quantidade do produto. “A marca não recomenda que seja feito dessa forma. Você tem que comprar sua dose certa, porque são umas microcápsulas de bicarbonato misturadas num gel. Então, não necessariamente, por exemplo, se eu dividir no meio, está certo dividido no meio”, explicou.



Ela também acabou consumindo o produto muito perto do início da prova. O efeito adverso foi um desconforto gastrointestinal que a levou a vomitar duas vezes durante o percurso.



Shantal disse que inicialmente queria continuar e chegou a assegurar à equipe médica que estava bem. A organização, porém, informou que dois episódios de vômito resultavam em retirada da competição por segurança. “Ela falou: ‘Não, vomitou duas vezes, está fora’. Então eles me retiraram da prova e retiraram o meu chip”, contou.



A frustração voltou no dia seguinte, quando foi acompanhar a competição do marido, Mateus Verdelho, e relembrou a posição que ocupava ao lado de Amanda. “A minha ficha está caindo agora. Cara, a gente estava em primeiro lugar, não era segundo, não era terceiro, era primeiro. Faltando um tiquinho (pouquinho) para terminar a prova”, lamentou.

Apesar da frustração, ela destacou a atuação da companheira de prova. “Fiquei feliz, pois claro que fiquei chateada, porém não fiquei triste. Além disso foi lindo demais de ver a potência da minha dupla, @amandagalarda, que força, que garra e que foco!”, completou.Em outro registro, Shantal agradeceu Amanda por ter participado da disputa ao seu lado. “Obrigada por ter topado ir comigo, com certeza uma das melhores brasileiras no Hyrox. Me desculpe por hoje e te devo uma. Você me carregou que nem mãe".Shantal explicou que havia consumido bicarbonato antes da competição e reconheceu que não seguiu corretamente a quantidade indicada para seu peso nem o intervalo recomendado antes da largada. Segundo ela, a nutricionista alertou que a dose escolhida era alta demais.A influenciadora tentou reduzir por conta própria a quantidade do produto. “A marca não recomenda que seja feito dessa forma. Você tem que comprar sua dose certa, porque são umas microcápsulas de bicarbonato misturadas num gel. Então, não necessariamente, por exemplo, se eu dividir no meio, está certo dividido no meio”, explicou.Ela também acabou consumindo o produto muito perto do início da prova. O efeito adverso foi um desconforto gastrointestinal que a levou a vomitar duas vezes durante o percurso.Shantal disse que inicialmente queria continuar e chegou a assegurar à equipe médica que estava bem. A organização, porém, informou que dois episódios de vômito resultavam em retirada da competição por segurança. “Ela falou: ‘Não, vomitou duas vezes, está fora’. Então eles me retiraram da prova e retiraram o meu chip”, contou.A frustração voltou no dia seguinte, quando foi acompanhar a competição do marido, Mateus Verdelho, e relembrou a posição que ocupava ao lado de Amanda. “A minha ficha está caindo agora. Cara, a gente estava em primeiro lugar, não era segundo, não era terceiro, era primeiro. Faltando um tiquinho (pouquinho) para terminar a prova”, lamentou.