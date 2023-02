Os irmãos Yrix Roberto, 32, e Issac Yan, de 23,estão sumidos desde o último sábado, dia 11, após saírem de um pagode em uma casa de show, em Itaipuaçu, Maricá, na Região da Costa do Sol - Arquivo Pessoal

Publicado 14/02/2023 12:24

A polícia investiga, há dois dias, o desaparecimento dos irmãos Yrix Roberto Macario Barreto, de 32 anos, e Issac Yan Macario Barreto, 23. Eles estão sumidos desde o último sábado, dia 11, após saírem de um pagode em uma casa de show, em Itaipuaçu, Maricá, na Região da Costa do Sol, no Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com familiares, Yrix e Issac estavam no carro do pai, um veículo Jetta branco, placa KQJ-9J87. Eles teriam saído da casa de show por volta das 4h30 e foram visto, pela última vez, cerca de 30 minutos depois, em um bar, a poucos metros do local. Ambos estavam com aparelhos celulares, que estão desligados. O carro ainda não foi encontrado.

O último contato com a família teria ocorrido por volta das 10h, através do aplicativo de mensagem do aparelho celular de Yrix informando ao pai que “em breve chegaria em casa”. Em outra mensagem, um amigo da família foi informado que eles estariam na praia de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói. Contudo, familiares alegam a hipótese de as informações terem sido passada por terceiros.

Investigações- O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá). Familiares e amigos realizam buscas na região e divulgam nas redes sociais. Imagens de câmeras de comércios e residências estão sendo analisadas. Informações sobre o sumiço dos irmãos Yrix e Issac podem ser repassadas para o Disque-Denúncia (2253-1177).