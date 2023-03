Victor Normandia, de 47 anos, que trabalha com compra e venda de automóveis, desapareceu há 16 dias após deixar o carro em uma oficina em Vicente de Carvalho e de seguir de motocicleta para comprar peças em uma loja na Penha, na Zona Norte - Arquivo Pessoal

Publicado 28/02/2023 17:22 | Atualizado 28/02/2023 19:47

Familiares a amigos realizam buscam para encontrar o paradeiro do vendedor de automóveis Victor Normandia Abrunhosa Cavalheiro, de 47 anos, que desapareceu, no início da tarde do último dia 13, após sair de uma oficina mecânica, em Vicente Carvalho, para comprar peças de carro, na Avenida Lobo Junior, na Penha, bairros vizinhos, na Zona Norte do Rio.

Na ocasião, segundo testemunhas, Victor deixou o seu carro, um Renaut Logan cinza, em conserto na oficina, e seguiu para Penha em uma motocicleta Yamaha Crosser branca, que foi emprestada por um amigo, mas não retornou. A motocicleta também não foi localizada. Após o sumiço, familiares disseram que o telefone celular do vendedor ficou dois dias ativo. A última mensagem foi registrada, na manhã do dia 15, aproximadamente às 8h50.

De acordo com a família, Victor é solteiro, não apresentava problemas de saúde, tampouco teria se envolvido em desavenças ou recebido ameaças. Há cerca de um mês, ele vendeu um carro modelo Honda Fit, que era de sua propriedade, para investir em compra e venda de carros de leilões. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Descobertas de Paradeiros (DDPA), que realiza diligências e está ouvindo testemunhas para ajudar na elucidação do sumiço. Familiares aguardam a quebra dos sigilos bancário e telefônico do vendedor, que deverá ser solicitada pela polícia com autorização da Justiça.

A oficina mecânica onde o vendedor deixou o carro está localizada próximo a um dos acessos ao Morro do Juramento. Victor usa aparelho ortodôntico, tem o desenho de uma caveira tatuada nas costas, além de uma cicatriz na perna direita, causada após uma queda de motocicleta, que também deixou uma das pernas atrofiada. Familiares e amigos já realizaram buscas em hospitais e institutos de medicina legais. Eles também promovem uma divulgação nas redes sociais. Imagens de câmeras de comércios e residências estão sendo analisadas.

‘Meu tio estava feliz e cuidando da saúde’

“É muito difícil falar sobre o sumiço de alguém querido, que você convive e, de repente, não vê mais. Na véspera do desaparecimento, ele estava reunido com a família. Meu tio estava feliz e cuidando as saúde. Aparentemente, não demostrava estar sofrendo ameaças ou em meio à alguma desavença. Estamos em choque e agoniados. Fazemos um apelo a quem souber algo sobre ele que faça contato com as instituições competentes”, disse, emocionada, a sobrinha, Priscila Normandia, de 38 anos.

Informações- Quem tiver informações sobre o paradeiro do vendedor de automóveis pode repassar informações ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DDPA ( 2202-0338 / 2202-0337) com garantias do sigilo e anonimato.