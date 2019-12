Rio - Cleo antecipou a comemoração do Natal para celebrar a data junto com o pai, Fábio Jr., e seus irmãos paternos, Tainá, Kika, Fiuk e Zaion. A atriz postou no Stories, do Instagram, uma foto em que todos aparecem juntos. Assim como suas irmãs, Cleo ganhou um colar do pai.

Em antiga entrevista ao "Fantástico", a atriz falou sobre sua relação com o cantor. "Somos muito ciumentos e possessivos. Das poucas vezes que a gente se encontrava era muito intenso, para o bem e para o mal. Ficamos um período afastados e agora voltamos a nos encontrar. Ele ficou correndo atrás de mim. Deveria ter feito isso a vida inteira. Fiquei brava e deixamos de nos falar por um ano. Mas isso precisava ter acontecido", disse Cleo sobre o pai.

Além dos irmãos paternos, Cleo também tem três irmãos por parte de mãe: Antonia Morais, Bento e Ana Morais, todos frutos da relação de Glória Pires com Orlando Morais.