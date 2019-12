Carla Nunes se surpreende com as mentiras de Mabel, sua personagem em 'Éramos Seis'

Rio - Quem assiste à 'Éramos Seis' já deve ter reparado em Mabel e em sua carinha de anjo. Mas, infelizmente, de celestial só o rostinho mesmo. Interpretada pela atriz carioca Carla Nunes, 24 anos, a ruivinha não mede esforços para conseguir o quer. O empenho e a falta de escrúpulos impressionam a atriz, que diz não ter muitas coisas em comum com a personagem.

"A Mabel tem uma personalidade duvidosa. Finge ser uma coisa que não é, com o intuito de ser aceita e se sentir pertencente ao lugar que frequenta, o Clube Inglês. Ela não tem mãe, e o pai trabalha muito, vive naquele ambiente e se vê quase que obrigada a agir assim para que as pessoas não a olhem de forma diferente. É solitária. Frequenta o clube pelo direito do pai por ser funcionário, e ela precisa se encaixar e socializar", diz a atriz, que entende, de certa forma, o que originou o comportamento desonesto da jovem.

Primeiro amor

Além da necessidade de se mostrar como uma mulher da elite, Mabel cria diversos discursos para manter Carlos (Danilo Mesquita), seu amado, por perto. Apaixonado por Inês (Caroline Macedo) desde a infância, o jovem se envolveu com a ruiva e agora não consegue sair do relacionamento, mesmo tendo seu verdadeiro amor de volta.

Para ela, no entanto, essa é a única parte de Mabel em que ela vê certa verdade. "Ela também usa da mentira para manipular o Carlos. Mas apesar de tudo, ela é romântica. Tem um romantismo que é muito presente nas cenas e na relação deles. Só me pareço nesse lado romântico e sincero, porque são sentimentos genuínos", revela Carla, que namora há quatro anos.

Novas experiências

Apesar de lidar com uma personagem difícil, Carla é só felicidades ao falar do papel na novela. E, para ela, conseguir esse trabalho foi uma surpresa. "Recebi o convite para participar do workshop da novela. Foram mais ou menos duas semanas de imersão e troca, mas a princípio sem expectativa de personagem. Após um mês, recebi a notícia de que tinha conseguido o papel", lembra a atriz, que tem se esforçado para entender a dinâmica da TV.

"A minha experiência vem da prática teatral, e a prática na televisão é um pouco diferente. O desafio é ir construindo essa experiência televisiva, entendendo o ritmo das gravações e se abrindo aos novos conhecimentos que o dia a dia das gravações trazem", conta Carla, que festeja ainda a oportunidade de trabalhar com atores como Gloria Pires e Cássio Gabus Mendes.

"Os dois são grandes atores, acompanho o trabalho deles durante muito tempo. Conhecê-los pessoalmente, tendo a oportunidade de estar em cena, foi muito especial. Além de profissionais incríveis são pessoas maravilhosas", comemora.