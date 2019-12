Humoristas da Globo acusam Marcius Melhem de assédio moral

Rio - Marcius Melhem, Coordenador do Departamento de Humor da TV Globo, está sendo acusado de assédio moral por uma série de atrizes do núcleo de humor da emissora. A informação é do colunista Leo Dias, do "Uol".

Dani Calabresa, Renata Castro Barbosa e Maria Clara Gueiros estariam entre as atrizes que denunciaram Melhem. Qualquer situação humilhante, constrangedora, repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício das funções pode ser considerada assédio moral.

Ainda de acordo com Leo Dias, não é provável que as atrizes comentem o caso já que denúncias internas da Globo — principalmente as de assédio — são assuntos proibidos de serem comentados nas redes sociais ou com a imprensa. A não ser que a própria emissora resolva se pronunciar sobre o caso.

Alguns homens do núcleo de humor também teriam reforçado a denúncia das mulheres. Marcelo Adnet, por exemplo, foi um dos atores a testemunhar a favor das colegas.

A Globo se pronunciou através de comunicado oficial. "Todo relato de assédio, moral ou sexual, na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não aceita qualquer tipo de assédio e, neste sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo", diz a nota.

O ator Marcius Melhem não tem assessoria de imprensa e seus perfis em redes sociais como o Instagram, por exemplo, são privados.