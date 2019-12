Noiva gera polêmica ao pedir doação de R$ 141 mil para casamento na Disney

São Paulo - Uma noiva anônima está dando o que falar nas redes após pedir doações de 35 mil dólares (cerca de R$ 141,4 mil) aos amigos para pagar pelo "casamento dos sonhos" na Disney. No Facebook, a mulher afirma que é "impossível economizar", já que ela é mãe de sete crianças.

"Meu marido e eu gostaríamos muito de ter nosso casamento dos sonhos no Walt Disney World, na Flórida. Porém, entre as contas e as crianças, nós não temos dinheiro suficiente para fazer isso e é impossível economizar quando você tem filhos. Sete para ser mais exata."

"Nós já entramos em contato com o parque para saber como fazer isso e, quem sabe, conseguir filmar tudo. Estamos esperando o retorno, mas precisamos de ajuda", escreveu a noiva. Segundo ela, a ideia é fazer a festa em 4 de julho, quando o casal comemora seis anos que se conhecem.

"Por causa do recente ataque cardíaco [do parceiro], nós queremos toda a ajuda que vier para tornar isso possível. Nós também queremos que a avó dele venha para o casamento. Ela teria que ser acompanhada de uma enfermeira, então o dinheiro também seria para cobrir esse tipo de gasto. Hotel, comida, transporte, gasolina para aqueles que virão de carro e o parque. Nós estamos dando o nosso melhor para isso e percebemos que podemos ter ajuda", finaliza.

Internautas comentam pedido da noiva

O pedido foi compartilhado por um convidado (cuja identidade não foi divulgada) em um grupo e, segundo ele, não é a primeira vez que a "bridezilla" exige dinheiro dos amigos. "Ano passado, ela também começou uma 'vaquinha' online para comprar uma van e também postou uma lista extremamente detalhada (e cara) de presentes para os filhos dela."

Os internautas acharam a atitude da noiva uma "loucura". "Você faz o casamento que consegue pagar. Pedir dinheiro para estranhos e conhecidos na internet é ridículo", disse um. "Ela precisa cair na real", afirmou outro. "Vamos jogar todas as histórias para ver qual dá mais pena. Sete filhos, ataque cardíaco do noivo, avó doente. Quem dá mais?", escreveu um terceiro.