Aventuras Maternas: veja o que fazer no Rio

O último final do ano chegou e as atenções estão mais voltadas para a festa da virada da próxima terça. Mas para os pequenos que ainda estão cheios de energia, tem coisa legal rolando na cidade.







Para assistir no teatro:







“O Natal da Branca de Neve”





Todo mundo já quis saber o que acontece após o “feliz para sempre” de Branca de Neve, né? Pois Branca de Neve e o Príncipe estavam se preparando para o primeiro Natal juntos quando Branca de Neve recebeu uma carta da poderosa Rainha Má. Na carta, a Rainha pedia para Branca de Neve visitá-la, pois estava muito doente e não queria morrer sem o perdão da princesa. Branca vai até o palácio e é trancafiada no porão. Preocupado com a demora, o Príncipe vai até o palácio e a Rainha finge estar realmente doente, dizendo para ele que Branca de Neve não esteve no palácio. O espelho, então, conta para o Príncipe que a Rainha está mentindo e o aconselha a procurar ajuda. Seguindo à risca os conselhos do espelho mágico, o Príncipe vai ao encontro de Bela e Cinderela e pede a ajuda delas para libertar Branca de Neve. Mas, em época de Natal, Papai Noel é o único que pode, realmente, ajudar.







Quando: 28 e 29/12/2019



Horário: 16h



Onde: Teatro Vannucci - Shopping da Gávea - Gávea



Ingresso: de R$60,00 por R$29,90 somente pelo link https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/o-natal-da-branca-de-neve-612







“Quanta energia”





Amanhã será inaugurada a Árvore da Light Rio, a árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas que, este ano, recebe o patrocínio da Light. E para abrilhantar mais a festa, o local terá apresentações gratuitas do espetáculo infantojuvenil “Quanta energia”, aos sábados, 19h, e domingos, às 18h, a partir do dia 15/12 até o dia 06/01, com entrada gratuita. Se o universo da energia elétrica parece muitas vezes abstrato para as crianças e, por isso, difícil de entender, no espetáculo “Quanta energia” ele ganha formas e cores diferentes. Durante 45 minutos, os participantes vão se divertir muito e aprender brincando sobre a energia elétrica, seus benefícios e como podemos consumir de forma mais eficiente, sem desperdiçar. Curiosidades sobre a eletricidade, materiais isolantes e condutores, como funciona uma usina hidrelétrica e quais são os equipamentos que consomem mais energia são alguns dos temas que o espetáculo trata com humor e de forma lúdica. E o melhor! O público pode interagir. São várias experiências que acontecem ao longo da apresentação. A peça é conduzida pelos cientistas da Mad Science, empresa canadense líder mundial em entretenimento infanto-juvenil, que está presente em 29 países e há mais de 20 anos leva diversão educativa às crianças. Além de garantir boas risadas e estimular a curiosidade, eles vão mostrar na prática como evitar o desperdício e conviver harmoniosamente com o meio ambiente e o próximo.







Quando: acima



Horário: sábados, às 19h, e domingos, às 18h



Onde: Lagoa Rodrigo de Freitas







Para curtir no shopping:







Cozinha do Noel





O Casa&Gourmet, em Botafogo, será palco de um evento natalino voltado para o público infantil. O espaço Casinha&Goumet vai se transformar na Cozinha do Noel, com uma intensa programação para divertir e entreter a criançada. Durante todos os fins de semana de dezembro, de 15h às 18h, a Cozinha do Noel vai contar com atividades gastronômicas e natalinas para o público infantil. No dia 29/12 será a vez da Fábrica do Noel de Brigadeiro, quando a Cozinha de Noel vai contar com uma fábrica de brigadeiro. Além do preparo do doce e da decoração da caixinha, o espaço irá contar com mini cavaletes para as crianças escreverem o que desejam para o ano de 2020.







Quando: 29/12/2019



Horário: 15h às 18h



Onde: Casa&Gourmet - R. Gen. Severiano, 97 - Botafogo



Horário da Cozinha do Noel: 15h às 18h



Informações: (21) 2542-5693







Shrek





O mundo fantasioso de Shrek tem encontro marcado com o Natal do Shopping Nova América. O ogro mais famoso do mundo e seus amigos vão invadir a praça de eventos do shopping e dividir o protagonismo da data com ninguém menos que Papai Noel em uma decoração divertida e interativa que parece sair direto de um dos filmes do personagem verde. Para completar a decoração, uma árvore de Natal de 12 metros vai abrigar a casa da amada família ogra. Aberta para visitação e totalmente interativa, a decoração do Nova América vai permitir que a criançada mergulhe no universo de Shrek com brinquedos, como gangorra do pântano e diversos cenários instagramáveis com os personagens Fiona, Shrek e seus filhos, além dos fiéis amigos Burro e Gato de Botas. E para inaugurar a época de festividades, o shopping vai promover uma Parada Natalina, um verdadeiro espetáculo interativo com artistas e dançarinos que levarão a magia do Natal para os corredores do shopping, nos dias 10 de novembro partir das 19h. Composta por 30 artistas, a parada começa na área externa do shopping - ao lado do Espetto Carioca, no acesso B - e segue até a praça de eventos em um lindo cortejo com música típica, muita dança e cantoria. Nesse passeio estarão Shrek e o Gato Botas, que vão ajudar a conduzir o bom velhinho para seu trono. E para ninguém ficar de fora da festa, a Parada Natalina terá um lugar especial reservado para cadeirantes acompanharem o desfile e um intérprete de Libras para pessoas com deficiência auditiva. E mais: o shopping, que acaba adotar uma política pet friendly nas suas dependências, vai disponibilizar um trono especial para os bichinhos participarem da tradicional foto com o Papai Noel. Assim, a foto do Natal em família estará completa.







Quando: indeterminado



Horário: a conferir



Onde: Shopping Nova América







Patrulha Canina





No mês de dezembro, o Ilha Plaza Shopping preparou uma decoração temática da Patrulha Canina com brinquedos grátis para os pequenos. No Jogo de Vídeo Game, os pequenos vçao precisar ajudar os cãezinhos a salvar outros bichinhos, além de pegar o máximo de ossinhos possíveis e, com isso, a dificuldade do jogo vai aumentando. Já no Tiro ao alvo, a criança sobe no carro do cachorrinho policial, Jase, e mira atirando nos alvos.







Quando: dezembro/2019



Horário: a conferir



Onde: Ilha Plaza







Para se divertir por aí:







Mergulho do Papai Noel





Ele é um dos símbolos do Natal e aparece em uma versão para lá de inusitada no AquaRio para abrir a temporada de férias. De 13 a 29 de dezembro, Papai Noel mergulha no Grande Tanque Oceânico, lar da Margarida, Donald e Gastão, tubarões da espécie Mangona, e de outros 2 mil animais, entre outras espécies de peixes. Os mergulhos acontecerão sempre às 14h, horário de alimentação dos tubarões. Também em dezembro, será lançada a campanha “A vida no mar pede ajuda!”, em que os visitantes serão convidados a refletir sobre como eles podem ajudar, no momento em que o derramamento de óleo está prejudicando os diversos ecossistemas no litoral do Brasil. Para chamar a atenção de crianças e adultos, uma sereia promete encantar e conscientizar com seus mergulhos também no Grande Tanque Oceânico. A ação tem o objetivo de sensibilizar a todos sobre o problema do óleo em ambiente marinho e o que é possível fazer para minimizar este impacto. Os mergulhos da sereia — que irão de 15 de dezembro a 31 de janeiro — acontecem, diariamente, às 10h30. Além dos mergulhos, a atividade lúdica “Rede de Óleo” pretende chamar atenção dos pequeninos. As crianças deverão passar por uma rede cheia de obstáculos, que simula o mesmo nível de dificuldade dos animais marinhos. E para quem quiser algo diferente, o AquaRio promove a exposição temporária do Museu de Cera Dreamland, que fica em cartaz até dezembro. São 30 estátuas, em tamanho real, de personalidades e personagens do cinema. No acervo, o conteúdo educativo não foi esquecido: estão presentes estátuas do oceanógrafo Jacques Cousteau, além de uma réplica do tubarão Mangona Margarida e a da arcada dentária do Megalodon, já extinto e que viveu há milhões de anos no Oceano Pacífico. O AquaRio funciona diariamente das 10h às 18h, no entanto, terá horário especial no fim do ano – 24/12, até às 14h, com encerramento da bilheteria às 13h; 25/12, das 12h às 18h, com entrada no circuito de visitação até às 17h; 31/12, até às 14h, com encerramento da bilheteria às 13h; e 01/01, das 12h às 18h, com entrada no circuito de visitação até às 17h.







Quando: acima



Horário: diariamente, das 10h às 18h (com entrada no circuito até 17h)



Onde: AquaRio – Praça Muhammad Ali, Gamboa (em frente aos Armazéns 7 e 8 do Porto do Rio)



Ingressos: a conferir







A biblioteca à noite





As dez bibliotecas virtuais da exposição A biblioteca à noite, em cartaz no Sesc Copacabana até 26 de janeiro, agora estão ao alcance das mãos dos visitantes. Desde o último dia 12 de novembro, a sala educativa que funciona no primeiro andar da unidade dá lugar à Estante das bibliotecas, a materialização dos espaços escolhidos pelo escritor Alberto Manguel para figurar na mostra. Cada nicho desta estante traz uma brincadeira ou curiosidade sensorial para quem visitou a exposição digital. A programação da sala conta ainda com outra atividade complementar que torna o programa ainda mais atrativo com a chegada das férias escolares: a experiência de realidade virtual "Livros Voadores", um game em que pessoas de todas as idades são levadas virtualmente ao Real Gabinete Português de Leitura, que fica no Centro do Rio, para defender a biblioteca centenária de traças invasoras que querem roubar os livros. O objetivo é oferecer atividades mais lúdicas e sensoriais aos visitantes que passam pela exposição, segundo Iara Souto Costa, analista de Biblioteca e Literatura do Sesc RJ. Embora a Estante das Bibliotecas seja indicada para maiores de 8 anos, o restante da programação atinge também as crianças mais novas, que têm à disposição diversas oficinas nos dias de semana e contação de histórias aos sábados. Na Estante das bibliotecas, com a mediação de um arte-educador (com formação em arte, história ou pedagogia), é possível chegar mais perto das realidades de espaços reservados a livros como os do Templo de Hase Dera (Japão), de Alexandria (Egito), de Vasconcelos (México) e do Parlamento de Ottawa (Canadá), que chamam a atenção pelos diferentes suportes de escrita e prateleiras entre si. Sutras, pergaminhos, arquivos, prateleiras em x e prateleiras flutuantes organizam a expressão de diferentes culturas, suas paisagens e formas de expressão. Já o nicho reservado à Biblioteca de Sainte Genevieve (França) faz referência à invenção da iluminação a gás e ao funcionamento e organização das bibliotecas que podem funcionar após o pôr do sol. Lá, os livros têm capas pretas com inscrições em braile e, ao serem iluminados com um abajur de luz ultravioleta, revelam letras que formam uma frase que resume um dos pensamentos de Manguel: "Bibliotecas feitas com ordem, espaço e ausência". Também na sala educativa é exibido o vídeo “Eu leio, eu imagino, eu crio”, em que bibliotecários e usuários contam histórias cotidianas das bibliotecas do Sesc e Comunitárias a partir de experiências próprias. Já no quarto andar do Sesc Copacabana acontecem atividades paralelas, como as oficinas de marcadores de livros com materiais recicláveis (terças, das 10h às 13h), de livros artísticos (terças, das 14h às 18h), de livro de pano (quartas, das 10h às 13h e das 14h às 18h), de capa de lembretes e anotações (quintas, das 10h às 13h), oficinas de memórias e biografias (quintas, das 14h às 17h) e de construção de óculos de realidade virtual (sextas, das 10h às 13h e das 14h às 18h). Aos sábados tem contação de histórias com a Trupe Arte Andarilha (dia 7/12, 10h) e com a Ciatrilhos (4/1 e 18/1, 10h).







Quando: até 26/01/2019



Horário: a conferir



Onde: Sesc Copacabana