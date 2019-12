Aventuras Maternas: 11 Colônias para a diversão da garotada

Hebraica Rio recebe Gecrear







A Hebraica Rio, em Laranjeiras, vai receber a Gecrear para a temporada Verão 2020. A colônia de férias vai acontecer entre os dias 06 de janeiro a 01 de fevereiro de 2020, de segunda a segunda, e terá diferentes turnos - manhã, tarde, tarde estendida, integral e integral estendido. Com infraestrutura que permite à garotada se divertir na piscina, no campo, na quadra, no parquinho e nas áreas abertas do clube, a colônia vai receber desde crianças de 03 anos já desfraldadas até adolescentes de 14 anos. E mais: para quem tiver interesse em participar de dias “soltos”, há a opção de contratação por diárias, com desconto progressivo conforme o número de dias contratados. O transporte e as refeições são opcionais. Entre as atividades, haverá pique-pega, queimado, oficinas, circuitos, jogos de computador transformados para a vida real, hoverboard, hoverkart, arco e flecha, slackline, laser shot, surf na piscina e a queridinha waterball. E para não fugir à tradição da Hebraica, serão realizadas gincanas com campeonatos de futsal e voley, além de outras brincadeiras que geram total integração entre os participantes e a equipe. As inscrições estão abertas no site www.gecrear.com.br.br e sócios da Hebraica têm 20% de desconto nas diárias. A Hebraica fica na Rua das Laranjeiras, 346, em Laranjeiras. Para informações e inscrições, acesse www.gecrear.com







Programação baseada na psicomotricidade







Em 2020, a programação da Colônia de Férias Sesc vai do dia 14 a 31 de janeiro em 16 unidades, com atividades recreativas, esportivas, psicomotoras, educacionais, culturais e saudáveis para as crianças. Crianças de 6 a 15 anos poderão participar, de acordo com a programação oferecida em cada unidade. Esse ano, a programação está baseada no conceito da psicomotricidade, que encara de forma integrada o raciocínio lógico, as emoções e atividades motoras, promovendo a capacidade de ser e agir num contexto integral do ser humano. Olhando para o ser humano e suas relações com o corpo, a Psicomotricidade é uma ciência que utiliza as aquisições de numerosas ciências constituídas (biologia, psicologia, psicanálise, sociologia, educação física, linguística). O objetivo é ampliar relações entre cérebro e corpo, com o desenvolvimento equilibrado entre cognição e motricidade. Experimentando diversas atividades, a ideia é que a própria criança descubra o que mais gosta de fazer e tenha mais capacidade de ser e de expressar-se a partir do movimento corporal. A Colônia será realizada nas Unidades Barra Mansa, Campos, Copacabana, Duque de Caxias, Engenho de Dentro, Madureira, Niterói, Nova Friburgo, Nova Iguaçu (das 9h às 17h – integral), Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti, Teresópolis, Tijuca e Três Rios, de 3ª a 6ª, das 13h às 17h: Valores a conferir- o pagamento poderá ser em até 6x sem juros (cartão de crédito). Informações pelo site http://www.sescrio.org.br/noticia/05/12/19/pra-movimentar-o-corpo-e-a-mente-da-criancada-vem-ai-a-colonia-de-ferias-do-sesc-rj







Sítio Festa na Floresta







De 13 a 17 de janeiro, o sítio localizado no Engenho do Mato, em Niterói vai organizar sua colônia com atividades integradas à natureza, como banho de mangueira, caça aos insetos, colagens com folhas secas, passeio de pônei, além de brincadeiras tradicionais como cabo de guerra, caça ao tesouro, brincadeiras bambolê, passar por baixo da corda, futebol de pano, futebol do campo, queimado, bandeirinha, Chicotinho queimado, esculturas de bola (espada, coração, cachorrinho, flor, asa de borboleta)

Os pequenos participantes devem levar: mudas de roupas, trajes de banho de piscina (Somente para os pequenos que forem autorizados pelos pais), os que não forem autorizados teremos banho de mangueira e outras atividades com água, Protetor solar, Toalha, chinelos.

Na sexta feira 17/01 haverá um lanche coletivo para encerramento da semana e cada criança deverá levar um prato de salgados ou doces e podem também ir fantasiadas para o bailinho de carnaval.



Valores: R$350,00 Segunda a Sexta / R$600,00 a semana para 2 crianças / R$90,00 Diária. O lanchinho é incluído no valor.



Informações pelo Whatsapp: 99664-0612











Férias com arte







Que tal passar as férias com muito aprendizado, teatro, música, artes plásticas e muitos amigos? Durante 3 semanas, crianças a partir de 4 anos poderão mergulhar no mundo da arte através da Colônia Fazendo Arte nas Férias. A ideia é convocar a criançada para “fazer arte” com teatro, dança, circo, música e artes plásticas. Essa é a proposta da Companhia de Teatro Contemporâneo, oferecer uma alternativa diferente aos pais que desejam diversão saudável para seus filhos, mas que proporcione também um desenvolvimento da criatividade e sensibilidade. Com apenas 12 alunos por turma, as aulas se realizarão em um teatro de verdade, para proporcionar a experiência mágica de experimentar a magia das luzes da ribalta. A colônia acontece entre 13 a 31 de janeiro, de segunda a sexta-feira, em período integral ou meio período. E pelo Clubinho de Ofertas há desconto, saindo a partir de R$389. A Cia de Teatro Contemporâneo fica na Rua Conde de Irajá, 253, em Botafogo. Informações pelo (21) 2537-5204 / (21) 3172-5206. Para adquirir, acesse https://www.clubinhodeofertas.com.br/rio-de-janeiro/colonia-fazendo-arte-nas-ferias-72











Férias, diversão e inclusão







Quando chegam as férias, a criançada fica animada, mas nem sempre os pais e responsáveis acompanham o mesmo ritmo, em especial os que têm filhos portadores de deficiência. Pensando nisso, a Colônia de Férias do Leme chega com a proposta de diversão para todos, com atividades inclusivas e acessíveis para crianças com deficiência. O período da Colônia é de 13 a 24 de janeiro de 2020, no Forte Duque de Caxias (Forte do Leme), bairro de Copacabana, na parte da manhã. As atividades oferecidas são baseadas em propostas educativas e lúdicas apoiadas com valores e conceitos de vida. Os profissionais são capacitados e preparados para as diversas demandas que as crianças e portadores de deficiência exigem. Além disso, a segurança é um pilar importante, já que os inscritos participam de atividade constantes no mar e na piscina. Entre as atividades, voleibol, brinquedoteca, piscina, basquetebol, praia, futebol, futevôlei, artes, brincadeira de rua, beachtennis, capoeira, entre outros. A Colônia de Férias Forte do Leme 2020 acontece no Forte Duque de Caxias (Forte do Leme), no Leme. Os valores são variados de acordo com perfil do participante. Inscrições somente pelo site https://ssl6856.websiteseguro.com/coloniadoleme/v1/inscricao.asp. Para isenção para crianças de escolas públicas, envie e-mail para colonia@coloniadoleme.com.br com os seguintes documentos: carta de intenção/justificativa para a isenção; comprovantes de renda e de residência; e cópia do boletim escolar da criança.







CEL tem colônias de férias em vários bairros







O colégio CEL está com inscrições abertas para a colônia de férias 2020. Podem ser matriculadas crianças com idade entre 2 e 10 anos, nas unidades Norte Shopping, Barra e Lopes Quintas. As inscrições são realizadas nas secretarias e as vagas são limitadas — disponíveis também para o público externo. A colônia de férias do CEL será de segunda a sexta-feira, entre 6 e 29 de janeiro, e com duas modalidades de horários: meio período (de 8h às 12h ou de 13h às 17h) e integral (com direito a lanche da manhã, almoço e lanche da tarde). Entre as atividades planejadas para os pequenos estão as oficinas de pintura, cineminha e leitura de histórias infantis. Há, ainda, as brincadeiras clássicas como pular corda, elástico, banho de mangueira e uma série de atividades físicas com direito a muita diversão. Para saber mais, ligue para (21) 2536-3500. O CEL Norte Shopping fica na Av. Dom Hélder Câmara, 5332, Loja 3412 – Piso G e Cobertura; já a unidade da Barra da Tijuca está na Rua Jornalista Henrique Cordeiro, 200; e a do Jardim Botânico fica na Rua Lopes Quintas, 537.







Colônia de Férias musical em Ipanema







Já estão abertas as inscrições para a colônia de férias musical da Guitar Club, tradicional escola de música em Ipanema. As aulas vão promover uma introdução musical para crianças de 3 a 9 anos, divididas por faixa etária, com musicalização voltada para o folclore brasileiro. As aulas serão ministradas na escola e em espaços externos em ambiente integrado à natureza, como a Praça Nossa Senhora da Paz, e são baseadas no método “Almaderê”, desenvolvido por Fred Rios, professor e sócio da escola de música, que teve como inspiração sua vivência pessoal e o amor pela natureza e o meio ambiente - Almaderê significa diversão, brincadeira, mas também uma energia renovadora, capaz de trazer mudanças, amadurecimento, evolução. E para quem quiser uma opção mais rock in roll, a escola oferece também a “Baby Rockers”, uma introdução musical infantil voltada para o ritmo. Os dias e horários são divididos de acordo com a faixa etária e há duas opções de valores: semanal, por R$180,00 (2x por semana) e mensal, por R$ 620,00. A Colônia de Férias Guitar Club vai acontecer na Rua Visconde de Pirajá 303/321, em Ipanema. Informações pelos telefones (21) 2247-9321 ou 98397-8574.







Colônia de Férias gratuitas das Vilas Olímpicas







Durante o mês de janeiro, a Subsecretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura do Rio, irá realizar Colônias de Férias gratuitas em suas Vilas Olímpicas em diversos bairros. As crianças utilizarão todos os espaços das Vilas para realização de atividades recreativas, esportivas, psicomotoras, brinquedos cantados e lúdicas, jogos cooperativos e atividades com os pais. Podem participar crianças a partir dos 5 anos e adolescentes dos 12 aos 15 anos. Também serão realizadas atividades com os adultos, como aulão de ritmos, circuito funcional, dance mix, ginástica, pilates, além de torneios pais e filhos. As inscrições podem ser realizadas nas próprias Vilas, a partir do dia 6 de janeiro. Mais informações estarão disponíveis nas redes sociais da Subsecretaria de Esporte e Lazer - https://www.facebook.com/SubelRio/; https://twitter.com/subelrio; https://www.instagram.com/subelrio/







Diversão da Serra da Mantiqueira







O tradicional acampamento Paiol Grande tem localização privilegiada, em uma área de preservação ambiental na Serra da Mantiqueira. E durante as temporadas de janeiro, os paioleiros serão sensibilizados a perceber que todo o planeta poderia ser assim, mas está enfrentando problemas em consequência de diversas ações humanas. Acampantes e monitores vão refletir juntos sobre como é bom estar em um local tão bonito e o que cada um pode fazer para que a natureza possa ser preservada. Desde os menores paiolitos até os paioleiros mais velhos serão envolvidos em atividades que os levarão a entender a importância dos elementos naturais como a água, fogo, terra e ar. Os jogos e gincanas vão trabalhar a necessidade de respeito a culturas, costumes, solidariedade e ao amor que regula as relações entre as pessoas. Considerados as ‘sementes do amanhã’, os paioleiros participarão de jogos, gincanas e brincadeiras sempre voltados ao tema da temporada. Esporte, cultura e aventura não faltarão, e mesmo as atividades tradicionais, como as excursões e a manobra radical, serão recheadas de novidades e elementos que os levarão ao melhor conhecimento de si, do outro e do meio. As temporadas começam na segunda semana de janeiro e os ‘paiolitos’, crianças entre 04 e 08 anos de idade, poderão optar entre duas datas para participar. O período destinado a esse grupinho é de 4 dias de duração e é todo cercado de cuidados para tornar a aventura das férias a mais incrível possível. Eles chegam para os quatro dias finais de atividades das temporadas dos grandes e se integram em algumas atividades, além de terem programação e horários pensados especialmente para sua idade. Um ônibus fretado parte do Rio de Janeiro para os dois períodos de atividades destinados a paioleiros entre 06 e 17 anos: entre os dias 08 e 15, ou entre os dias 18 e 25. Para as temporadas dos menores, entre 04 e 08 anos, existem ônibus saindo de São Paulo e ainda a possibilidade de o transporte ser feito pelos pais até o local. E mais: acampantes de estados distantes como Amazonas, Pará e de Minas Gerais já confirmaram sua presença, além da turma que chega de várias cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Para saber mais, entre em contato pelo site www.paiolgrande.com.br/ferias. * O transporte em ônibus fretado com saída do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, disponibilizado para as temporadas das crianças de 06 a 17 anos, é opcional e tem taxa de R$ 250,00. Os ônibus que partem de São Paulo não têm custo extra.







Centro Cultural Light com programação de férias







Em janeiro, o Centro Cultural Light oferecerá uma programação diária que promete entreter a garotada durante todo o mês. Entre os dias 07/01 e 31/01, das 10h às 16h30, o roteiro divertido garante um dia inteiro de atrações para toda a família. Os visitantes podem conhecer espaços interativos como a Praça das Energias e o Décadas e Descobertas. Poderão realizar atividades especiais na sala Di Cavalcanti, espaço que abriga quatro obras da “Composição Rio” do artista. Também serão oferecidas oficinas e contação de histórias que promovem a troca de vivências e experiências entre os educadores e convidados. Além disso, são oferecidas visitas mediadas ao Museu Light da Energia, que entre jogos eletrônicos, painéis multimídias e experimentos científicos traz um ambiente leve e interativo, que desperta a atenção para os benefícios da energia elétrica e seu uso seguro e eficiente. O Centro Cultural Light está localizado na Avenida Marechal Floriano, 168, no Centro. A programação especial vai de segunda a sexta (exceto feriados), a partir das 10h, e é gratuita. Senhas serão distribuídas meia hora antes de cada atividade.







Bodytech Babies & Kids







Para manter a criançada ativa mesmo durante as férias de verão a Bodytech Babies & Kids, no Shopping Leblon, vai promover a segunda edição da sua colônia de férias, de 6 a 31 de janeiro. Poderão participar crianças de 2 a 12 anos, que serão divididas por turmas de até 15 crianças por faixa de idade, nos turnos da manhã (2 a 4 anos) e da tarde (5 a 12 anos). Entre as atividades oferecidas estão Ninja Parkour, Crosskids, Circo, Ginástica Artística, Street Dance, Jazz, Judô, Natação, Capoeira, festival de atletismo, oficinas de culinária, artística, sensorial e de movimento, musicalização, contação de histórias e habilidades motoras. A Bodytech Babies & Kids é um projeto pioneiro de escola esportiva para crianças de 6 meses a 12 anos, com foco no desenvolvimento sócio-emocional e cognitivo da criança, além do desenvolvimento motor. A equipe multidisciplinar tem um olhar pedagógico sobre as atividades físicas e o uso de metodologias próprias de ensino. Com seis meses de funcionamento, o projeto já se consolidou e virou febre entre as crianças e os pais cansados das modalidades tradicionais oferecidas pelas escolas, que não despertam mais o interesse das crianças, nem alcançam resultados satisfatórios. A Colônia de férias Bodytech Babies & Kids tem valores por diária (R$180) e por semana (R$600) - para quem já é aluno da BT KIDS, o valor semanal é R$ 480,00). Há lanche incluso. Mais informações e inscrições através do (21) 2512-9020. Para saber mais, acesse https://blog.bodytech.com.br/conheca-a-primeira-bodytech-so-para-criancas-e-bebes/