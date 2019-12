Cantores se preparam para final do 'Popstar'

Rio - A grande final do 'Popstar' acontece amanhã na Globo. Seis competidores disputam o prêmio de R$ 250 mil: Jakson Follmann, Danilo Vieira, Eriberto Leão, Helga Nemetik, Totia Meireles e Yara Charry.

Favoritos do público e elogiados por especialistas, Helga Nemetik e Jakson Follmann falam da preparação para as apresentações.

"A ansiedade vem com tudo para a final, então é preciso controlar as emoções e o nervosismo", diz Helga, que é complementada pelo colega. "A cada apresentação eu me desafio e, assim, vou ficando também mais confiante diante das câmeras", conta Jakson.