Rio Star funcionará em horário estendido no primeiro dia de 2020

Rio - A Rio Star, maior roda gigante da América Latina, vai funcionar das 12h às 19h no dia 1 de janeiro. Com 88 metros de altura, a atração já é uma das mais visitadas por turistas do Rio de Janeiro e figura entre as 20 maiores rodas gigantes do mundo. A altura representa um prédio padrão de 25 andares. As 54 cabines climatizadas, com capacidade para 8 pessoas cada, podem transportar o total de 432 pessoas a cada 18 minutos, aproximadamente.



"Queremos começar o ano dando este presente para o carioca e para os turistas que estão passeando pela cidade. A procura pela Rio Star está bem alta, então o horário estendido, além de mostrar o belo anoitecer da cidade, vai ajudar a receber com conforto todos os nossos visitantes", afirma Fábio Bordin, diretor executivo da atração.



A vista é privilegiada: de um lado, será possível contemplar o Centro, com o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor; do outro, a Baía de Guanabara e a Ponte Rio-Niterói. Em dias de céu bem limpo, é possível avistar o Dedo de Deus, na Região Serrana. Uma volta completa na maior roda-gigante da América Latina dura aproximadamente 18 minutos.



Todas as cabines estão adaptadas para receber cadeirantes e pessoas com deficiência. “Teremos cadeiras de rodas para pessoas com deficiências de locomoção, que serão cedidas gratuitamente. Além disso, com o conceito de integração e família, os pets poderão acompanhar seus tutores, desde que devidamente seguros”, finaliza Bordin.



O complexo do parque conta com estrutura completa de alimentação, além de lojas com produtos diversos desde souvenirs até binóculos descartáveis para apreciar ainda melhor a vista de cima da Rio Star.





Ingressos



O valor para adultos será de R$59 na bilheteria, e R$49 na compra antecipada no site www.riostar.tur.br.





Acesso



A estrutura está localizada em um ponto de fácil acesso por transporte público e compartilhado, desde ônibus, VLT, táxi, carros, bicicletas e patinetes por aplicativos.





Serviço



O que? Horário estendido da Rio Star



Quando? 01 de Janeiro



Endereço: Av. Rodrigues Alves, 455 - Porto Maravilha - Rio de Janeiro - RJ



Site: www.riostar.tur.br



Quanto: condições no site oficial



Horário: das 10h às 19h