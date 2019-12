Tia Surica e Mestre Monarco serão os novos musos da Sapucaí

Rio - No Carnaval de 2020, ano em que a Velha Guarda Show comemora 50 anos, o Camarote da Portela terá como embaixadores o Mestre Monarco, 86 anos, e Tia Surica, 79 anos. Os dois estarão no cargo que este ano foi ocupado por Glória Pires e Orlando Morais, levando todo o charme portelense para o Setor 3 da Sapucaí. O Camarote receberá 1.100 pessoas por dia para curtirem shows, open bar, super frisa, e, claro, os desfiles.



"Fiquei muito honrado com o convite do presidente Luis Carlos para ser embaixador do Camarote. Tudo que envolve a Portela me deixa muito feliz e orgulhoso. O Camarote foi um sucesso no último carnaval e tenho certeza que será novamente", diz Monarco o mais novo "muso” da Sapucaí.



"É muito gratificante receber o convite para ser embaixadora do Camarote Portela. E será mais especial ainda porque será no ano que a Velha Guarda Show vai comemorar 50 anos. Fico muito feliz! Tenho certeza que o Camarote ficará melhor ainda em 2020. Quem ainda não conhece, terá a chance de conhecer", completa a matriarca da Portela, Tia Surica.



Os ingressos para o Camarote Portela estão a venda no site - http://www.camaroteportela.com.br/ - já no segundo lote, oferecendo espaço all inclusive, com open bar & food; super frisa; meeting point na Zona Sul; transfer gratuito pra Sapucaí; camisa exclusiva; personalidades Portelenses e muito mais.