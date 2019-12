Mariana Rios sensualiza e aparece completamente nua na Internet

Curtindo os últimos dias do ano em Trancoso, na Bahia, Mariana Rios sensualizou em frente ao espelho e posou completamente nua para uma foto. Na legenda da imagem, publicada no Instagram, neste domingo, ela colocou apenas um emoji de trevo. Nos comentários, Isis Valverde se surpreendeu com a ousadia da amiga: 'Que isso, Mariana'.

Mariana Rios faz foto nua em frente ao espelho - Reprodução do instagram