Marcelo de Carvalho discute com José de Abreu nas redes sociais: 'cuspidor profissional'

Rio - José de Abreu e Marcelo de Carvalho se estranharam por causa de diferentes visões sobre política nas redes sociais, neste domingo. O dono da RedeTV! provocou o ator da Globo no Twitter e recebeu uma resposta mal criada de José de Abreu.

Tudo começou com uma publicação de Marcelo no Twitter em que dizia "não entender" o porquê de José de Abreu ficar ofendido ao ser chamado de "esquerdista". O ator tem afinidade política com o PT enquanto o dono da RedeTV! é apoiador do governo Bolsonaro.

"Nossa! Não entendi porque o cuspidor profissional Zé de Abreu ficou ofendido por ser chamado de esquerdista. Talvez esteja se convertendo pelos bons resultados do governo! De qualquer forma é totalmente compreensível a tensão que ele se encontra com a noiva 70 anos mais jovem", ironizou Marcelo.

Conhecido por não ter papas na língua e pelas polêmicas nas redes sociais, Zé de Abreu não só respondeu à provocação, como também compartilhou a postagem do apresentador.

"Fala bicorno! Tudo bem?", escreveu ao republicar o post de Marcelo.