Giovanna Ewbank exibe barriguinha em cliques do Bruno Gagliasso

Rio - Giovanna Ewbank exibiu toda a sua plenitude durante a gravidez em cliques feitos pelo marido Bruno Gagliasso. As imagens foram compartilhadas no Instagram do ator e recebeu comentários de famosos como Bruna Marquezine, a modelo Carol Trentini e Gretchen.

Giovanna Ewbank - Reprodução Instagram

"Sobre estar na plenitude... #2020", escreveu Bruno na legenda das imagens, em que a mulher aparece de biquíni azul e short jeans, deitada na cama. Essa é a primeira gestação de Ewbank. O casal já têm os filhos Títi, de 6 anos, e Bless, de 5 anos.