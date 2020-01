Lurdes revela a cunhado que matou ex-marido

O apresentador Luciano Huck vai ter uma participação especial na novela 'Amor de Mãe', que será decisiva para Lurdes (Regina Casé). Ela e a família vão ser convidados ao programa da Globo após o vídeo de Ryan (Thiago Martins) viralizar na internet. Na ida ao Caldeirão do Huck, o apresentador vai preparar uma surpresa para Lurdes, quando a colocará para conversar via telefone com Januário (ator não divulgado), tio de Ryan e irmão do ex-marido de Lurdes, morto pela mulher que esconde ao máximo o passado assassino que teve em Malaquitas.

Januário vai colocar a ex-cunhada em uma saia justa ao vivo. "Oi, Lurdes, aqui é o Januário! Então, é que ninguém entendeu nada em Malaquitas. Vocês foram embora e nunca mais voltaram. Por quê, Lurdes?", vai perguntar o parente. "Olha que surpresa boa! Programa ao vivo é assim", vai comentar Huck, empolgado com a situação e sem saber de nada que ocorreu com a família deles.

Constrangida com a pergunta de Januário, Lurdes vai se esquivar da pergunta. "Mas a gente veio aqui hoje para mostrar a música do Ryan", rebaterá ela. Luciano Huck vai perceber o nervosismo da convidada e cortará a ligação imediatamente. Mesmo com o rompimento de contato no programa, Januário não vai desistir de falar com Lurdes sobre o passado.

O homem vai aparecer na casa do ex-cunhada e despertará a curiosidade da sobrinha Érica (Nanda Costa). "Tio, o senhor é a primeira pessoa da família que a gente conhece. Eu só vi meu pai por foto, porque, logo depois que a gente veio para o Rio, ele morreu. Eu era bebê", vai comentar a jovem.

Já em contato com Lurdes, Januário vai continuar na tentativa de descobrir o que houve entre ela e o marido para que a babá deixasse a cidade de Malaquitas e viesse para o Rio de Janeiro. "Lurdes. Você vai me falar o que aconteceu? Jandir foi encontrado morto dentro da casa toda fechada. O povo de Malaquitas acha que você matou meu irmão, mas eu nunca acreditei", vai falar Januário.

"O povo está certo, Januário", confessará Lurdes. Ainda assombrada e com medo das repercussões do assassinato que cometeu, ela vai implorar para que o cunhado não conte nada a ninguém.