Ludmilla e Mumuzinho viram apresentadores na Globo

Arrasta o sofá e aumenta o volume porque no que depender de Ludmilla, de 24 anos, e Mumuzinho, de 36 anos, a sala de cada casa vai ser uma extensão do palco do 'SóTocaTop Verão', que estreia hoje, às 15h, na Globo. A versão especial - são 13 programas no total - foi toda gravada na Marina da Glória, na Zona Sul do Rio, com o Pão de Açúcar como pano de fundo. No programa de estreia tem Zeca Pagodinho, Melim, Nego do Borel e a dupla Thaeme & Thiago. Entre outros convidados ao longo das próximas edições estão Iza, Chitaozinho e Chororó, Marcelo Falcao, Lexa, Kevinho, Nego do Borel e Turma do Pagode.

"Quando o Raoni (Carneiro, diretor artístico do programa) falou em 'SóTocaTop Verão', pensei que tinha que vir de vestido, rasteirinha, uma coisa que não uso. Mas não. Estou apresentando de cordão, tênis, toda meu estilo mesmo, estou bem à vontade e confortável", confidencia Ludmilla, que acredita que muitas garotas negras vão se sentir representadas ao vê-la comandando um programa na Globo. "Acho importante deixar essa mensagem bem clara para elas: 'meninas, vocês são capazes, podem tudo, e estou aqui para provar isso para vocês e incentivar cada vez mais'", defende a artista.

DESAFIO E APRENDIZADO

Lud confessa que cada dia é um desafio novo, uma expectativa nova. "Nem nos meus melhores sonhos era apresentadora algum dia", revela, aos risos. Para a cantora de 'Verdinha', o maior desafio dela nessa nova função de apresentadora é acordar cedo. "Durmo tarde e na hora de dormir é a hora de acordar para me maquiar. E tenho que estar com atenção porque quando acaba um musical, já tenho que saber qual vai ser a próxima pergunta, e o que vem depois, tem que ficar bem ligadona", entrega ela.

Mumuzinho, parceiro de palco de Ludmilla, diz que desafio é quando a pessoa acha que não consegue fazer algo e nesse caso, o diretor Raoni Carneiro, soube bem dar confiança aos comunicadores. "Ele disse que estávamos aqui para nos comunicarmos com o público que está em casa do nosso jeito, como se fosse em casa conversando com um amigo ou primo, de forma natural. Esse formato nos ajudou muito. A gente fica bem à vontade. A nossa linguagem é do nosso jeito", explica o carioca.

"Estar nesse palco aprendendo é uma responsabilidade muito grande. É estamos vivendo um momento incrível", derrete-se Mumuzinho. Outro fator que tem ajudado muito nos calouros em apresentação é o fato do TP (teleprompter, um equipamento acoplado às câmaras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador) só mostrar um tema. "Isso é muito legal, pois a gente não tem a obrigação de ler sempre. É tudo muito intuitivo. Por exemplo, o tema é amor, aí puxamos assunto de amor. E vai fluindo, é como em casa batendo papo", vibra ela.

Com a palavra o diretor

Para Raoni Carneiro, diretor artístico da atração, um dos destaques além da dupla de apresentadores é o fato do programa não ter o ranking musical da edição gravada em estúdio. "Entendemos que o formato é outro, fomos descobrindo e abriríamos mão do ranking. Colocamos grandes nomes no palco com dois grandes nomes apresentando e vemos a brincadeira vai rolar. Queríamos que o palco tivesse a energia de um churrasco na casa do Mumuzinho ou uma festa na casa da Lud", conta o diretor.

Natural de São Bernardo do Campo (SP), Raoni reforça que tem espaço para todos no palco 'SóTocaTop Verão'. "Prezamos muito pela multiplicidade de gêneros musicais que a gente tem no Brasil. Está no DNA dele (do programa) mostrar isso. A gente sempre quer ter um pouquinho de cada estilo para que os apresentadores possam transitar o diálogo com um pouco de cada, senão vira só um programa de samba. Queremos ter o sertanejo, o funk, o samba, o rock. Cada programa tem um pouquinho de Brasil", defende Carneiro.

Galeria de Fotos Ludmilla e Mumuzinho são os apresentadores do 'SóTocaTop Verão' João Miguel Júnior/TV Globo Ludmilla e Mumuzinho no comando do 'SóTocaTop Verão' Globo/João Miguel Júnior Ludmilla e Mumuzinho no comando do 'SóTocaTop Verão' com Zeca Pagodinho Globo/João Miguel Júnior Ludmilla e Mumuzinho no comando do 'SóTocaTop Verão' fotos Globo/João Miguel Júnior Ludmilla e Mumuzinho no comando do 'SóTocaTop Verão' Globo/João Miguel Júnior