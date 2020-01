Casal em família: Dado Dolabella está namorando sua prima de primeiro grau

São Paulo - O ator e cantor Dado Dolabella publicou, na tarde desta quinta-feira, em seu Instagram, uma foto em que aparece ao lado da namorada, que é sua prima de primeiro grau, Marina Dolabella. Ela é filha de Luiz Fernando Dolabella, que é irmão de Carlos Eduardo Dolabella, pai de Dado.

Na publicação, o ator e cantor diz que a virada do ano foi 'em família e com o amor transbordando nos olhos'.

De acordo com o portal UOL, os dois têm sido vistos juntos pelas ruas do Rio de Janeiro desde o começo de dezembro. Dado já é pai de três crianças, frutos de relacionamentos diferentes com Viviane Sarahyba, Fabiana Vasconcellos e Juliana Wolter.