Michelle Batista: Vivi Guedes da Record?

Rio - Depois do sucesso da digital influencer Vivi Guedes (Paolla Oliveira) em 'A Dona do Pedaço', da Globo, a Record TV aposta pesado em uma ação transmídia na novela 'Amor Sem Igual'. "Vejo com tranquilidade (a comparação), a única conexão que elas têm é o uso da internet mesmo", explica Michelle Batista, que interpreta Maria Antônia, uma jovem que compartilha suas angústias no Instagram (@mariantoniacord) e que pede dicas amorosas ao público através de um fórum online. "Elas (Vivi Guedes e Maria Antônia) não são as primeiras, e nem serão as últimas, personagens que farão uso desse cruzamento de mídias. Esse é um recurso cada vez mais comum, que dialoga totalmente com os nossos tempos. Mas a Maria Antônia é uma menina que usa as redes sociais pra suprir uma carência das amizades reais, pra pedir conselhos amorosos e falar dos seus sentimentos", acrescenta a atriz de 26 anos. A trama Na história de Cristianne Fridman, Maria Antônia é uma garota do interior, apaixonada por Miguel (Rafael Sardão), que não quer saber dela. A garota sofre de transtorno bipolar e os sintomas da doença se acentuam quando Poderosa (Day Mesquita) entra no circuito e arrebata o amor de Miguel. "Acredito que todas as pessoas já passaram por situações onde tiveram que ressignificar rejeições e perdas. Isso também faz parte da vida. Mas eu aposto (e acredito) nas relações saudáveis, que fluem. Relações são conexões, energia. E isso não se força", defende Michelle. Nas redes sociais, o público parece que comprou a história e lota de comentários o perfil da personagem, que é seguido por mais de 3 mil pessoas. "Para de correr atrás de quem não te quer", "coitada, iludida, ele gosta da Poderosa (Day Mesquita), aceita", "vocês dois não têm nada a ver", "ele só tem você como amiga, nada além disso" são só alguns dos "conselhos" dados pelos fãs. Para Michelle, as reações são mais do que positivas. "Fico feliz pelo carinho. Percebo como todos nós precisamos conversar, ter um ombro amigo, uma palavra que faça diferença no dia a dia. Estou muito animada com tudo isso", revela animada. Quando questionada sobre quais dicas daria para Maria Antônia caso ela fosse uma amiga, a atriz é certeira. "Diria a ela que conseguisse aceitar os ciclos da vida, a finitude, que não se desgastasse tentando manter alguém, pois não estamos no controle dos sentimentos dos outros, e tudo bem. Porque também não gostaríamos que alguém estivesse nos controlando", pontua.



Sem pressão e com amor próprio

A atriz encara com naturalidade o crescimento no número de seguidores. São mais de 3 mil desde a estreia do folhetim, no dia 10 de dezembro do ano passado. "Quero que o público compreenda o mundo da Maria Antônia, entenda seus anseios e torça para que ela ressignifique suas desilusões e seja feliz. A questão das redes sociais vem como consequência da entrega e também aproximação do público, além da identificação", defende ela.

Ainda na trama, a personagem usa o Fórum dos Apaixonados para compartilhar todas as angústias do coração e o público pode participar acessando ao link recordtv.r7.com/amor-sem-igual/forum-dos-apaixonados. "Ela realmente se importa em estar ali, dividindo suas angústias, sonhos e sentimentos. É uma forma de falar, expressar, e o diálogo é algo que com certeza nos alivia emocionalmente", justifica Michelle.

Para a intérprete, antes de Maria Antônia encontrar o verdadeiro amor, ao lado de alguém, ela precisar ter amor próprio. " E ela está neste caminho. Aos poucos, observando tudo que se passa em seu coração, ela (assim espero) perceberá a importância de se nutrir, se apoiar, se querer, só assim um amor de verdade, honesto e saudável, pode vir e somar para sua felicidade", destaca a atriz.

