Carlinhos Brown: "Os kids do 'The Voice' se tornarão adultos e vão arrebentar"

Rio - Neste domingo, Carlinhos Brown estreia sua quinta temporada como técnico do 'The Voice Kids'. E ele vem com outras novidades além do programa: vai lançar seu primeiro disco de Carnaval. Pois é, o baiano nunca havia lançado um álbum dedicado apenas ao período. 'Axé Inventions' sai ainda este mês, e já tem um single lançado, 'A Fofoqueira', com participação da cantora Lele Tridico. O disco ainda tem participações de nomes como Gloria Estefan e Gipsy Kings.

"Estou buscando no disco essa diversidade do Carnaval, das marchinhas. E não vai faltar o que eu chamo de 'música timbalesca', que é o que a Ivete Sangalo e a Claudia Leitte fazem", conta o cantor, que também planeja exposições para 2019, para mostrar seu trabalho como pintor. "Já pintei mais de 800 telas e estou pintando desde 2005. Não posso dizer que são elas abstratas, mas eu pinto o ritmo. Vou jogando as cores. Fui buscar um professor e me falaram que eu estava louco, que eu precisava começar a pintar", brinca.

Perguntado sobre as novidades do 'The Voice Kids', Brown diz que o principal é o talento da criança, que sempre traz a inovação. "É sempre nele que está o novo. Podem até repetir todas as músicas. Quando a criança entoa uma canção ou lê um texto, nela há uma pureza e uma falta de vício que todos nós já temos, pela vivência e pela convivência", conta, comparando a versão 'Kids' com o 'The Voice' adulto.

"O adulto sempre tem um pouco do Elvis Presley, do Padre Fabio de Mello, do Fábio Jr., do sertanejo, na voz. As crianças trazem mais novidades, e estão mais amadurecidas e preparadas para a constelação que está se formando. Aguarde o momento em que os kids se tornarão adultos e vão arrasar com tudo na música mundial", alegra-se.

Vencedores

Carlinhos Brown diz que não pensa em se igualar a Michel Teló, grande campeão do 'The Voice Brasil', sempre emplacando candidatos vencedores. "Nunca venci nenhuma competição, quem vence são os participantes!", conta ele, que na verdade venceu o primeiro 'The Voice' adulto. E fica feliz de ver Iza em seu lugar no programa.

Aliás, "seu" lugar, não. "Ela não assumiu meu posto, o posto é dela. As cadeiras estão ali à disposição dos artistas e ninguém tem cadeira fixa em lugar nenhum. Ela veio porque é merecedora. Quando vi o programa, vi algo que eu estou acostumado a ver gravado e foi maravilhado por causa dessa deusa que entrou para a nossa família", conta Brown.