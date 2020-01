Centro Cultural Light tem programação de férias para a garotada

Rio - Em janeiro, o Centro Cultural Light oferecerá uma programação diária que promete entreter a garotada durante todo o mês. Entre os dias 07 e 31, das 10h às 16h30, o roteiro divertido garante um dia inteiro de atrações para toda a família.

Os visitantes podem conhecer espaços interativos como a Praça das Energias e a exposição Décadas e Descobertas e realizar atividades especiais na sala Di Cavalcanti, espaço que abriga quatro obras da “Composição Rio” do artista. Também serão oferecidas oficinas e contação de histórias que promovem a troca de vivências e experiências entre os educadores e convidados.

Além disso, são oferecidas visitas mediadas ao Museu Light da Energia, que entre jogos eletrônicos, painéis multimídias e experimentos científicos traz um ambiente leve e interativo, que desperta a atenção para os benefícios da energia elétrica e a importância de seu uso seguro e eficiente.



Confira a programação completa:



10h – Praça das Energias* – Até 40 pessoas – Classificação Livre - Duração: 50 minutos



As seis atrações que compõe o espaço têm como objetivo principal apresentar as diversas formas de energia e as suas transformações com experiências em que o visitante participa o tempo todo.



*Em caso de chuva, será oferecida uma visita ao Museu Light da Energia







11h – Décadas e Descobertas – Até 20 pessoas – Classificação Livre - Duração: 40 minutos.

Através de uma visita mediada, o visitante pode conhecer curiosidades e momentos marcantes dos últimos 100 anos e como a sociedade se relacionou com essas mudanças. Passando por história, música, transporte e diversas interações no ambiente. O visitante é convidado o tempo todo a refletir sobre o seu próprio papel como protagonista do futuro.





11h- Sala Di Cavalcanti - Múltiplas Imagens – Até 15 pessoas – Classificação a partir de 4 anos - Duração: 45minutos



A partir da observação das obras do artista Di Cavalcanti, um dos mais ilustres representantes do modernismo brasileiro, será possível entender como a sobreposição de imagens diferentes é capaz de construir narrativas complexas. Aqui usando seu lado artístico, o visitante pode viajar no tempo e entender um pouco mais sobre o Rio de Janeiro representado nas telas de Di.







12h - Exibição de curtas de animação – Teatro Lamartine Babo – Classificação livre - Duração: 50 minutos



Em parceria com o festival “Baixada Animada”, será exibida uma programação especial de curtas para você aproveitar! A realização desta Mostra Retrospectiva no Centro Cultural Light no ano que a Baixada Animada chegará à sua 14ª edição é um brinde à consolidação da Mostra no circuito de festivais internacionais, espaço por onde já passaram importantes trabalhos de nomes de destaque do cinema de animação mundial.







13h30 - Oficina de Caleidoscópio – Até 15 pessoas – Classificação a partir de 4 anos - Duração: 1 hora



Nesta oficina será possível compartilhar vivências de infância a partir de estímulos cenográficos, sonoros e visuais, utilizando como ponto de partida a construção do caleidoscópio, um brinquedo muito antigo e para todas as idades.







13h30 - Oficina Lupa Decodificadora – Até 15 pessoas – Classificação livre - Duração: 40min



Nada mais é o que parece! Com essa lupa é possível observar mensagens secretas que estão escondidas em pinturas feitas com giz de cera.







14h30 – Museu Light da Energia – Até 60 pessoas – Classificação Livre - Duração: 1 hora



No Museu Light da Energia o visitante aprende de forma lúdica e interativa, a energia e suas transformações, o fenômeno da eletricidade, sua geração, seus diferentes usos e sua relação com o meio ambiente.







15h30 – Contação de histórias – Até 60 pessoas – Classificação livre - Duração: 30 minutos



Nesta atividade, a equipe do Programa Educativo Cultural Light fará a leitura lúdica de livros infantojuvenil, como “Este é o Lobo” de Alexandre Rampazo e “Eu Não Acho De Jeito Nenhum” de Bladina Franco..







16h – Jogo das Histórias – Até 15 pessoas – Classificação: a partir de 5 anos – Duração: 30 minutos



Aqui os visitantes serão convidados a construir uma história usando a imaginação e o improviso.





Serviço:

Centro Cultural Light. Avenida Marechal Floriano, 168. De 7 a 31 de janeiro de 2020 (de segunda a sexta-feira, exceto feriados), das 10h às 16h30. Entrada gratuita. Senhas serão distribuídas meia hora antes de cada atividade.