Nathalia Altenbernd se despede de 'Bom Sucesso'

A periguete deslumbrada Jeniffer (Nathalia Altenbernd) vai levar a pior na parceria com o amante mau-caráter, Diogo (Armando Babaioff), em 'Bom Sucesso'. A "Diabinha", como ela é chamada pelo vilão, será assassinada por ele no capítulo de hoje. A maré de falta de sorte começou quando a moça se envolveu com o assassino e piorou quando ela descobriu que Diogo a tornara sócia de um livro — o mais vendido da editora. Disposta a faturar uma grana alta, a loura metida a esperta passou a pressionar o amante, mas ele, claro, não curtiu a ideia. "O erro da Jeniffer foi a ganância, foi a obsessão por uma realidade que não era a dela. O sonho dela era chegar à alta sociedade sem esforço", avalia Nathalia.

CHOQUE

Nascida e criada em São Gonçalo, a atriz de 20 anos conta que ficou surpresa com o desfecho da personagem que, aos poucos, ganhou mais destaque na trama. "Para ser sincera, não esperava (a morte dela). Para mim, foi um choque", confessa Nathalia, que mora há oito anos no Vidigal, na Zona Sul do Rio. "A gente se apega ao personagem, sofre. Passado o choque, vi que a morte dela serve de alerta para mulheres que são oprimidas pelo companheiro e não o largam, que o companheiro bate nelas, e elas continuam o relacionamento. Infelizmente, muitas vezes, elas não têm um final feliz", destaca.

ESTREIA NA TV

'Bom Sucesso' é o primeiro trabalho na TV de Nathalia, que faz parte do grupo Nós do Morro. A jovem conta que tem sentido na pele como é viver uma vilã em uma novela das 19h da Globo. "As pessoas pegam um ranço de vilão, vilã... Quando me encontram, falam que a minha personagem é muito ridícula e tal. Tem gente que pede para tirar foto, mas outros nem isso. Eu entendo, não querem associar a imagem deles à da Jeniffer", diverte-se Nathalia, que é só elogios para o elenco e produção do folhetim. "Sou muito grata a todos, me ensinaram. Só tenho a agradecer aos autores Rosane Svartman e Paulo Halm, aos diretores, aos meus colegas, todo mundo. Esse trabalho foi a melhor coisa que me aconteceu na vida", derrete-se.

FUTURO

Por enquanto, a atriz não tem planos profissionais, mas, no que depender dela, este ano promete. "Espero que aconteçam muitas coisas, estou correndo atrás e jogando para o universo, o céu. Enfim, tenho fé e muita esperança. Confio muito no meu trabalho e potencial, e espero que as pessoas possam reconhecer isso", torce. "Já estou com saudade. Ainda não estou sabendo lidar com esse final da novela", confessa ela, aos risos.