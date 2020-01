Bom Gosto faz show gratuito em Vila Valqueire

Rio - O grupo Bom Gosto faz sua primeira roda de samba do ano, na Praça Saiqui, em Vila Valqueire, na Zona Oeste do Rio, no próximo domingo (12), a partir das 14h. O evento tem entrada gratuita.



Na apresentação, o grupo presenteia o público com músicas de sucessos do último DVD, o "Curtir a Vida - Bom Gosto & Convidados", que foi gravado na Ilha Shows em Vitória, no Espírito Santo. No repertório estão hits como "Curtindo A Vida", "Língua dos Anjos", "Balanço Por Você", além das canções mais consagradas como "A Casa Caiu", "Agora Perdeu", "Na Madrugada", "Brigar Não Tá Com Nada", "Aqui Pra Você", "Deixa Meu Cabelo", entre outras.



"A primeira Roda de Samba do ano, num lugar inédito, justamente onde foi nossa infância? Vai ser difícil segurar a emoção, e ainda por cima, juntar amigos de infância com os que a música nos deu, vai ser inesquecível", diz Fábio Beça, que faz a voz e o pandeiro da banda.



Além de Fábio, o grupo é formado Flávio Regis (surdo e cuíca), André Neguinho (percussão), Fernando Macaé (tantã), Mug (cavaquinho) e Adriano Ribeiro (banjo).



Serviço:

Circuito Roda de Samba do Bom Gosto. Praça Saiqui - Rua das Camélias com a Rua Luiz Beltrão – Vila Valqueire. Dia: 12 de Janeiro, a partir das 14h. Entrada Gratuita.