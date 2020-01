Anitta vai estrear como atriz em 'Amor de Mãe'

Rio - Anitta prometeu diminuir o ritmo de trabalho em 2020, mas isso não significa que a cantora vai parar de surpreender seu público. Após admitir que gostaria de seguir na carreira de atuação, a poderosa fará sua estreia como atriz em 'Amor de Mãe', novela das 21h, da Globo.

Na trama, ela fará uma participação como uma fã capaz de tudo para se aproximar de seu ídolo. "Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo. Vou representar essas pessoas", disse Anitta ao 'Gshow', portal da Globo. Ela já realizou a prova do figurino e fez o processo de caracterização da sua personagem.

"Estou muito nervosa, gente! Desta vez, eu não vou cantar e nem dançar, né? Vou estar fazendo algo que nunca fiz. Tem tanta coisa que vai acontecer nesses dias de gravação... Fiquem ligados!", contou a cantora, que ainda não sabe quando suas cenas irão ao ar.

Reviravolta

Enquanto Anitta não chega, 'Amor de Mãe' continua com revelações sobre o passado dos personagens. Depois de descobrir que não é filho de Lurdes (Regina Casé), Sandro (Humberto Carrão) vai se revoltar contra Vitória (Taís Araújo), sua mãe biológica.

Irritado com todas as mentiras acerca do seu nascimento, Sandro descobre que é filho de Raul (Murilo Benício) e recebe a ajuda de Érica (Nanda Costa) para começar a se relacionar com o pai. Raul avisará que não deixará Lurdes ficar pagando aluguel por causa de seu filho. Ele pedirá que o ex-presidiário vá morar em sua casa e estudar o que tiver vontade.

Quase ao mesmo tempo, Vinicius (Antonio Benício) chegará do exterior e irá morar com o pai e o irmão. Raul fará questão de inserir o ex-presidiário em sua vida e o levará para as festas da PWA. "Para mim, é muito mais importante você estar do meu lado do que o jeito que você segura o garfo", afirmará o milionário, diante da vergonha do herdeiro por não saber regras de etiqueta.

A decepção da babá ao descobrir que Sandro não é Domênico será gigantesca, mas ela reagirá rápido. Sandro ganhará de Daisy (Aldene Felipe) uma mala com pertences de sua mãe de criação. Uma caderneta com anotações será o pontapé para Lurdes encontrar o médico que fez o atestado de óbito de Domênico e ficar mais perto de descobrir que seu filho pode ser Danilo (Chay Suede).