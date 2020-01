Morre Isnard Manso, ex-presidente do Polo Novo Rio Antigo

Rio - Fundador do Centro Cultural Carioca - cuja sede fica na Praça Tiradentes - o bailarino, coreógrafo e empresário Isnard Manso Filho morreu neste domingo, aos 55 anos. Manso foi presidente do Polo Novo Rio Antigo durante quatro gestões, de 2008 a 2016, e atualmente compunha a diretoria do Polo.

Manso fundou o CCC num casarão restaurado na Rua do Teatro, onde já havia funcionado o Dancing Eldorado, casa frequentada por Pixinguinha. Também fundou a Cia de Dança - CCC que funciona na Rua Sete de Setembro, além de ter comandado várias edições da Feira Rio Antigo e dos eventos da Praça Tiradentes.