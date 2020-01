Pintou o favorito: Kauê Penna encantou técnicos e público no 'The Voice Kids'

Rio - Na estreia da quinta temporada do 'The Voice Kids', no último domingo, o destaque foi para Kauê Penna, de 13 anos. O menino nascido no Morro do Embaixador, em São João de Meriti, emocionou os jurados com a apresentação de 'Run to You', da cantora americana Whitney Houston, e comemora a aprovação por parte do público. "Nossa, estou muito feliz, muito agradecido. Agradeço a Deus, à minha mãe e ao povo brasileiro, que me abraçou. Tem sido muito legal", destaca o jovem que, após ter feito todos os técnicos virarem as cadeiras, escolheu Carlinhos Brown.

"Aqueles quatro artistas são maravilhosos como artistas e pessoas. Minha escolha foi na hora! Foi o que meu coração quis fazer ali e creio que foi a coisa certa. Sou muito fã dele, ele é incrível", justificou.

Com o sucesso na TV, Kauê já acumula 85 mil seguidores em sua conta no Instagram (@kauepennaaoficial). "O número de seguidores cresceu inacreditavelmente. As pessoas têm sido muito legais, estou amando isso. Gosto muito de ficar perto do público", revela o garoto, que já não anda mais tão tranquilo pelas ruas. "Estou sendo reconhecido! (risos) Isso é muito legal. As pessoas me abraçam, pedem para tirar foto", conta.

Trajetória

Mas o talento que emocionou o Brasil no fim de semana foi descoberto quase sem querer, quando Kauê tinha apenas 4 anos. "A música entrou na minha vida pela minha mãe. Ela ensaiava para cantar na igreja, e eu falei para ela que queria cantar. Fiquei insistindo e, num dia em que ela estava um pouco rouca, acabou deixando. Cantei e, graças a Deus, deu tudo certo. Todo mundo ficou muito emocionado nesse dia", lembra o jovem cantor, que não recebeu nenhum tipo de ajuda profissional no começo da carreira.

"Eu nunca tive professor de canto. Isso gerou algumas dificuldades, porque precisava de um técnico para me ensinar a respiração certa. Depois que ganhei meu primeiro telefone, comecei a pesquisar muito. Conversei também com amigos cantores, que foram me ajudando, me ensinando algumas técnicas. Não tínhamos dinheiro para um professor. Foi por falta de dinheiro, mesmo. Com o telefone, venci essa barreira", revela.

Agora, Kauê já recebe amparo técnico por conta do musical 'Rua Azusa', em que participa cantando, dançando e atuando e estreia nesta sexta, no Theatro Net Rio, em Copacabana. "Nesse musical, estou aprendendo muito mais com pessoas que são muito feras. E a conciliação está dando certo. O diretor me libera para o 'The Voice Kids' quando precisa, porque ele entende que tenho outras agendas. Agradeço muito a ele", conta.