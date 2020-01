Ludmilla dança música de Bieber e é repostada pelo cantor: 'Eu estou passando mal'

Rio - Ludmilla postou no Instagram um vídeo em que aparece dançando a nova música de Justin Bieber, "Yummy", e teve seu vídeo repostado pelo próprio cantor.

O vídeo de Ludmilla dançando foi compartilhado com os mais de 124 milhões de seguidores do cantor. "Justin me repostou e eu tô passando mal. Postei e saí correndo", escreveu Ludmilla na legenda do vídeo.