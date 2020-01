Rennan da Penha vira ator da Globo

Aos 25 anos, o DJ Rennan da Penha fará sua estreia nas novelas da Globo. E o début será em dose dupla: em 'Bom Sucesso' e em 'Amor de Mãe'. "É uma coisa totalmente diferente para mim. Nunca achei que fosse participar de algo desse tamanho. Nunca achei que fosse fazer parte de um elenco de novela. Estou muito feliz, minha comunidade está muito feliz", comemora ele.

Questionado sobre se pretende ser ator, Rennan é categórico. "Nunca pensei em ser ator. Nunca na minha vida achei que ia fazer parte do elenco de uma novela, mas estou bastante tranquilo porque já fiz shows em diversos lugares e lidar com o público para mim é normal hoje em dia. Antigamente, poderia falar que estaria nervoso, mas hoje não. Estou bem tranquilo", garante o autor de 'Tá Na Gaiola' e 'Vamos Pra Gaiola'.

Rennan conta ainda que toda hora recebe mensagens dos fãs e amigos comentando que ele vai "passar" na TV. "Falam que vou fazer parte da novela, pedem para eu falar da Penha, do Complexo do Alemão... Entrei o ano de 2020 praticamente com o pé direito. Estou muito feliz com esse acontecimento", vibra o produtor.

Além das novelas, Rennan tem outro compromisso já na semana que vem: a gravação de seu primeiro DVD, terça-feira (dia 14), às 23h, no Espaço Hall, na Barra da Tijuca. "Vai ser o maior evento deste ano, eu acho. Os ingressos já estão quase todos esgotados. Muitas pessoas procurando. Vão participar o Livinho, Kekel, Pocah, Turma do Pagode, TH, Maneirinho, Orochi, Cabelinho, e vai ter a rapaziada do Parangolé diretamente da Bahia. Estamos fazendo um som novo. Vai ser muito massa", aposta.

OS PAPÉIS

De acordo com o portal 'Notícias da TV', em 'Bom Sucesso', de Rosane Svartman e Paulo Halm, o produtor musical interpretará ele mesmo. É porque na reta final da trama o pedreiro Luan (Igor Fernandes), que é fã de disputas de poesia, fará uma de suas apresentações no trem ao lado da família. O que o rapaz não imagina é que o DJ famoso esteja no mesmo vagão e note o talento do filho de Gloria (Lana Guelero). Na sequência, Rennan elogiará o rapaz e perguntará se ele vive de música. Luan dirá que trabalha como pedreiro, e o DJ dará o cartão dele e pedirá que o rapaz entre em contato para que façam algo juntos.

Em 'Amor de Mãe', Rennan fará parte do núcleo do bandido Firula (MC Cabelinho, que estará no registro do DVD de terça-feira), e as cenas serão gravadas ainda neste mês.