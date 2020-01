'Ainda me chamam de pai do Cirilo', diz Marcelo Batista

Oito anos depois do fim da adaptação feita por Iris Abravanel para 'Carrossel' (2012), no SBT, Marcelo Batista, de 41 anos, ainda é lembrado pelo personagem que viveu na novela. Mas ninguém o chama de José Rivera. "Em qualquer festa que eu vá, me chamam: 'pai do Cirilo (Jean Paulo Campos), pai do Cirilo'. E os pais também assistiam com os filhos. Tenho muitos amigos que me chamam de 'pai do Cirilo'. Para mim, foi marcante, até hoje continuo sendo o pai do Cirilo", conta ele, com orgulho.

CIRILO

Na época da versão original da novela, exibida em 1991, Marcelo tinha 13 anos. "Inclusive eu era o Cirilo na escola quando era pequeno", diverte-se ele. "E eu tive a grande sorte de interpretar o pai do Cirilo, o personagem mais forte da trama. Tudo gira em torno dele: menino negro, pobre, que gostava da menina branca, que ignorava ele", elenca ele.

Para quem não sabe, Marcelo é irmão mais velho do cantor e apresentador Mumuzinho. São cinco anos de diferença entre eles. "Temos um contato muito próximo. Eu criei praticamente o meu irmão, minha mãe era professora e meu pai motorista, eles trabalhavam cedo. Quem tomava conta do meu irmão era eu", lembra Marcelo, que afirma que os dois são muito parceiros e se reconhecem só no olhar. "A gente não toma decisão sem antes falar com o outro. Isso vai ser para o resto da vida, até depois do fim. Vejo hoje ele pai de família, casado, bom filho, um artista consagrado caminhando para isso, meu irmão é um dos maiores artistas completos que temos hoje. Sempre fomos parceiros e sempre nos respeitamos acima de tudo", detalha ele, que toca violão cavaquinho e percussão.

"Não sou cantor, canto, mas é uma coisa pessoal. Nunca tive intenção de ser cantor profissional. Além de ser de família de músico (meu pai, meu irmão, meus tios), sempre tive contato com a música muito forte", diz o ator que está no ar em 'Amor Sem Igual', da Record TV.

MAIKITAISON

No folhetim de Cristianne Fridman, Batista interpreta o segurança e motorista particular Maikitaison. "Sempre acredito que o meu personagem não é só um complemento de uma cena. Espero que mostre que ele pode percorrer outros núcleos. Vamos fazê-lo ter família, um passado. Isso me impulsiona muito", deseja.

Ainda na trama, Maiktaison é o faz-tudo de Mademoiselle Olympia (Françoise Forton). "O nome dele é Alberto, ele é o braço direito dela, faz toda a segurança dela e do Mademoiselle Olympia Night Club", explica o ator. "Nos próximos capítulos vai começar a mostrar um pouco da história do passado desse núcleo e o Maiktaison vai estar. Mas eu queria mais, queria que ele tivesse realmente uma explicação de onde ele veio, quem ele é".

'SOB PRESSÃO'

No ano passado, Marcelo esteve no ar na Globo na terceira temporada da série 'Sob Pressão'. Ele conta que quase não acreditou quando foi chamado para fazer um teste. Fã da produção e do elenco, outro atrativo era o personagem: doutor Gustavo Lemos, um médico anestesista. "Você vê no hospital médico branco. Mas quem você vê que está limpando é o negro", conta ele. "Para mim é muito importante quando começam a inverter esses valores e eu estando nesse projeto foi um momento muito bom. Foi muito interessante representar meu povo como um médico negro na TV", comemora.