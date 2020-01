Após 10 anos, Rita Guedes volta ao Brasil com projeto no teatro e série no Globoplay

Rio - Depois de 10 anos morando nos EUA, Rita Guedes volta ao Brasil para se dedicar a novos projetos no teatro e no streaming. A atriz de 48 anos é uma das protagonistas de ‘Uma Relação Tão Delicada’, peça que fala sobre a relação entre mãe e filha e estreia amanhã no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. “Os preparativos estão a mil por hora. É muita correria nesse período de estreia. É um espetáculo com apenas duas atrizes, eu e Letícia Isnard - a Ivana, de ‘Avenida Brasil’ -, e a gente não sai de cena durante 1h30. É uma ginástica”, conta a atriz, que tem uma relação pessoal com a montagem, que também produzida por ela.



“Eu assisti essa peça há dez anos com a Irene Ravache e a Regina Braga. Elas que me tocaram. Tentei montar outras vezes, mas como eu estava com 30 e poucos anos, a autora não permitia que nenhuma atriz com menos de 45 anos fizesse a peça. Mas hoje eu entendo e está sendo uma experiência maravilhosa viver uma mulher que começa com 27 anos e termina com 90 anos”, destaca Rita ao afirmar que esse processo de envelhecimento retratado no espetáculo é emocionante, com pitadas de “coisas engraçadas e drama”.

'Uma Relação tão Delicada' - Vinicius Mochizuki

E, assim como na ficção, a atriz diz que lida de forma leve com a passagem de tempo. “Envelhecer não é uma questão para mim. Pelo menos não até agora. Eu me cuido e me gosto do jeito que estou, com a idade e com o corpo que estou. Me sinto muito bem e, apesar de me cuidar, não tenho essa vaidade toda. Eu sei que com o passar do tempo você vai perdendo umas coisas e ganhando outras, então estou sempre valorizando as coisas que vou ganhar”, conta a atriz que destaca uma preferência pelo amadurecimento. “Acho que cada idade tem sua beleza, mas particularmente acho mulheres mais velhas extremamente sensuais e interessantes”, revela Rita, que tem rituais de beleza bem simples.“Cuido muito da minha alimentação, evito tudo o que faz mal. Ainda não sou vegetariana, mas essa é minha meta para 2020. Procuro também, na medida do possível, dormir bem e beber muita água”, pontua a atriz que, não é muito adepta de procedimentos estéticos. “Fico um pouco com o pé atrás. Acho que tem coisas que são bem legais, mas em em algumas você tem que tomar muito cuidado. Ás vezes vejo garotas de 20 anos completamente transformadas. Acho feio, acho que envelhece até mais. Mas a ciência evoluiu, a gente tem que aproveitar do que é bom, mas tudo com medida”, afirma.E, mesmo chegando aos 50, Rita ainda é vista por muitos brasileiros como símbolo sexual. Essa associação, no entanto, não chega a incomodar a atriz. “No início da minha carreira na TV, ainda com 20 anos, isso me incomodou um pouco. Fiquei com medo de que ser vista como mulher sensual fosse ser maior que o meu trabalho. Mas isso foi um período muito curto, porque era muito novinha e inexperiente. Depois disso, nunca mais pensei dessa forma”, argumenta a atriz que fala com orgulho dos seus trabalhos. “Fiz personagens maravilhosos e com histórias diferentes, mesmo eles tendo essa vertente provocante e sensual”, diz a atriz, que no momento, está solteira para focar nos novos projetos.“Eu estava namorando nos EUA, mas vim para cá e não deu certo, porque namoro à distância é impossível. Aqui eu também estava namorando, mas acho que estou muito dedicada ao trabalho e com meus horários apertado não deu muito certo. Cheguei dos EUA louca para trabalhar, para voltar à ativa e sobrou muito pouco tempo para me dedicar a um novo relacionamento”, confidencia Rita que se mudou ao exterior em 2010 para fazer cursos de atuação.Sem um papel fixo nas novelas desde ‘Flor do Caribe’, da Globo, em 2013, Rita admite que quer retomar trabalhos desse formato. “Eu adoro novelas. Penso em voltar, mas nesses 10 anos que eu fiquei fora, ficou muito difícil fazer uma novela inteira, porque demanda muito e preferi fazer só participações. Mas eu adoro e novela como as pessoas conheceram meu trabalho, então tenho um carinho muito grande”, destaca a atriz que acabou de gravar ‘Arcanjo Renegado’, série do Globoplay, que fala sobre o elo entre o tráfico de drogas e estreia em fevereiro.“Minha personagem é a Manuela. Ela é uma leoa: forte, de personalidade, pragmática e decidida. Ela é deputada e, no meio político, enfrenta todos os adversários com muita destreza. Ela é extremamente inteligente, sabe fazer o jogo político, mas não faz o jogo sujo”, revela ao falar que a personagem tem um filho usuário de drogas. “É o calcanhar de Aquiles dela, porque todas as vezes que ele tem problemas, é ela quem vai lá salvar, porque além de tudo ela é uma mãezona”, destaca Rita que ainda dá um spoiler ao público. “Ela é uma personagem que começa como presidente da Alerj e termina empossada como governadora do Rio de Janeiro. É uma grande série!, conta.